Privacyverklaring – Welzijnsnieuwsbrief Proximus & Doktr

1. Wie verwerkt je gegevens?

De Welzijnsnieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van Proximus NV en Doktr BV (hierna: “partijen” of “we”). Beide partijen treden op als Verwerkingsverantwoordelijken. Voor dit initiatief doen we beroep op onderaannemers die instaan voor de technische ondersteuning, zoals de inschrijving via het formulier en de verzending van de Welzijnsnieuwsbrief.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief verzamelen we enkel de gegevens door jou verstrekt via het inschrijfformulier (je voor- en achternaam en je werk e-mailadres).

3. Waarom verwerken we deze gegevens?

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om:

Je maandelijks de Welzijnsnieuwsbrief toe te sturen

De inhoud van de Welzijnsnieuwsbrief af te stemmen op de context van Proximus-medewerkers

Statistische inzichten te verkrijgen over het bereik en de betrokkenheid

We versturen geen commerciële communicatie. Alle inhoud is medisch gevalideerd en gericht op het ondersteunen van jouw welzijn op de werkplek.

4. Waar worden je gegevens opgeslagen?

Je gegevens worden veilig opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of beschikken over passende waarborgen indien gegevens buiten de EER worden verwerkt.

5. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel onze bevoegde medewerkers en die van onze technische onderaannemers, die betrokken zijn bij het beheer van de Welzijnsnieuwsbrief, hebben toegang tot je gegevens. Er worden geen gegevens gedeeld of verkocht aan derden.

6. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden bewaard zolang je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Bij uitschrijving worden je gegevens binnen een redelijke termijn verwijderd, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om:

Je gegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen

Je toestemming op elk moment in te trekken

Bezwaar te maken tegen de verwerking

Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Je kunt je rechten uitoefenen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Onderaan elke Welzijnsnieuwsbrief kan je je ook uitschrijven via de uitschrijflink.

8. Contact