Qu'est-ce que la cocaïne?

La cocaïne est une drogue produite à partir des feuilles de la plante de coca. Cette substance a un fort effet stimulant et augmente temporairement l'énergie, la vigilance et la confiance en soi. La cocaïne est souvent utilisée et consommée pour améliorer les performances. La façon la plus courante de consommer de la cocaïne est de sniffer la poudre, mais elle peut également être dissoute et injectée. Le crack est une forme particulière de cocaïne qui se fume. Un trip de cocaïne dure environ 30 minutes.

Voici quelques signes susceptibles d’indiquer une consommation de cocaïne :

Dilatation des pupilles

Mouvements compulsifs au niveau du cou et de la nuque, par exemple resserrement des mâchoires et léchage des lèvres

au niveau du cou et de la nuque, par exemple resserrement des mâchoires et léchage des lèvres Eczéma autour des narines, reniflements accompagnés d’écoulement nasal

autour des narines, reniflements accompagnés d’écoulement nasal Énergie et agitation accrues

et accrues Respiration plus rapide, accélération du rythme cardiaque et augmentation de la pression artérielle

Vigilance accrue et diminution du besoin de sommeil

et diminution du besoin de sommeil Diminution de la faculté de jugement

Modification du comportement , agressivité

, agressivité Élocution précipitée

La cocaïne supprime la sensation de faim, ce qui peut entraîner une perte de poids et des carences nutritionnelles. Une consommation prolongée augmente le risque d'agitation, d'irritabilité, de troubles du sommeil et de défiance accrue.

Qu'est-ce que l'amphétamine?

L'amphétamine est produite par procédé chimique et, comme la cocaïne, est un stimulant. Elle est souvent prise sous forme de comprimés ou de gélules, mais peut également se sniffer ou être administrée par injection. L'effet est similaire à celui de la cocaïne, mais dure plus longtemps. Une intoxication aux amphétamines peut durer plusieurs heures.

Une consommation prolongée peut entraîner une perte de poids et des carences nutritionnelles en raison d'une diminution de l'appétit et de l'apport nutritionnel. Elle peut également provoquer une démarche instable et des mouvements saccadés, et avoir des effets sur le cerveau susceptibles d’entraîner des hallucinations, de l'anxiété, des psychoses et des délires.

Qu'entend-on par opiacés et opioïdes?

Les opiacés sont un groupe de substances dérivées à l'origine du pavot. Certains sont utilisés dans les soins de santé comme analgésiques, tels que la morphine et la codéine. Développée à l'origine pour traiter la dépendance à la morphine, l’héroïne est aujourd'hui surtout vendue et consommée illégalement. Le terme "opioïdes" désigne l'ensemble des médicaments et des drogues ayant des effets similaires à ceux de la morphine, qu'ils soient naturellement présents dans le pavot ou fabriqués de manière synthétique. Parmi les exemples de substances synthétiques similaires à la morphine figurent la buprénorphine, la méthadone et le tramadol.

Les opioïdes jouent un rôle important dans les soins de santé, car ils soulagent la douleur d'une manière qu'aucune autre substance ne peut égaler. Dans le même temps, ils créent une forte dépendance et ne sont donc prescrits qu’avec la plus grande prudence. Tous les opioïdes affectent également la respiration et peuvent provoquer, à fortes doses, un arrêt respiratoire.

L'abus d'opiacés peut notamment provoquer les symptômes suivants :

pupilles petites et contractées , comme des têtes d'épingle

et , comme des têtes d'épingle démarche chancelante ou chute sur les genoux en cas d'intoxication

ou en cas d'intoxication engourdissement

insensibilité à la douleur

blessures par injection et plaies infectées

et plaies infectées mauvais état dentaire

constipation

maladies infectieuses causées par l'utilisation de seringues, telles que le VIH et les hépatites B et C

causées par l'utilisation de seringues, telles que le VIH et les hépatites B et C dépression, anxiété, changements de personnalité

Qu'est-ce que le cannabis (haschisch, marijuana)?

Il existe différentes variétés de cannabis. Les variétés les plus courantes en Belgique sont le haschisch et la marijuana. Le haschisch, extrait de la résine de la plante de chanvre, est vendu sous forme de petits morceaux d’une couleur allant du brun clair au noir. La marijuana est constituée de parties de plantes séchées qui ressemblent à des herbes hachées. La manière la plus courante de consommer du cannabis consiste à le fumer dans des cigarettes roulées ou dans des pipes spéciales.

Les signes suivants peuvent indiquer une consommation de cannabis :

Comportement actif, extraverti, joyeux et bavard (pendant les 15 à 45 premières minutes).

(pendant les 15 à 45 premières minutes). Passage ensuite à un état introverti, silencieux, pensif et somnolent . À ce stade, tous les stimuli sont ressentis de manière plus intense.

. À ce stade, tous les stimuli sont ressentis de manière plus intense. Augmentation de l'appétit : envies de sucreries (parfois à des heures inhabituelles).

: envies de sucreries (parfois à des heures inhabituelles). Les yeux deviennent rouges, injectés de sang et sensibles à la lumière.

deviennent rouges, injectés de sang et sensibles à la lumière. Les vêtements sentent le cannabis et le bout des doigts jaunit .

le cannabis et . Difficultés de concentration et de mémorisation.

Lenteur et réactivité moindre.

Dépendance aux sédatifs et aux somnifères

Plusieurs médicaments utilisés pour leurs effets calmants, notamment contre l'anxiété sévère, pour les crises de panique et pour dormir, peuvent entraîner une dépendance. Les benzodiazépines sont un groupe de médicaments bien connus aux effets sédatifs, tels que ceux contenant les substances diazépam, alprazolam ou lorazépam.

Outre le risque de dépendance, ces médicaments présentent également d'autres risques pour la santé. Ils peuvent entraîner une baisse de la vigilance et augmenter, ce faisant, le risque d'accidents de la circulation. Ils augmentent également le risque de chutes nocturnes, en particulier chez les personnes âgées ou fragiles. Il est donc important de n'utiliser ces médicaments qu'en cas de réelle nécessité et toujours en concertation avec un médecin.

Quels sont les symptômes de la toxicomanie?

Les symptômes courants de la toxicomanie sont les suivants :

Vous avez besoin d'une substance déterminée tous les jours , souvent plusieurs fois par jour.

, souvent plusieurs fois par jour. Vous ressentez un besoin impérieux de consommer des drogues.

des drogues. Au fil du temps, vous avez besoin de doses de plus en plus élevées pour obtenir le même effet.

élevées pour obtenir le même effet. Vous vous assurez d'avoir toujours accès aux substances .

. Vous achetez des substances même si vous n'avez pas les moyens de vous les payer .

. Vous avez du mal à vous concentrer sur votre travail à cause de votre dépendance.

à cause de votre dépendance. Vous risquez de perdre votre emploi, vos relations ou vos contacts sociaux.

votre emploi, vos relations ou vos contacts sociaux. Vous acceptez, pour obtenir de la drogue, de faire des choses que vous ne feriez pas autrement , comme des cambriolages et des vols.

, comme des cambriolages et des vols. Vous avez essayé d'arrêter, mais en vain .

. Vous souffrez de symptômes de sevrage lorsque vous essayez d'arrêter de consommer.

Quels sont les traitements de la toxicomanie?

Le traitement de la toxicomanie est toujours individuellement adapté, en fonction de la drogue concernée et de la quantité consommée. La prise en charge prend souvent la forme d’un programme de traitement qui aide à traiter les conséquences physiques et psychologiques de la dépendance. L'objectif est de permettre de fonctionner sans drogue et de reprendre sa vie en main.

Quand une aide extérieure s’impose-t-elle?

Si vous constatez que la consommation de drogues cause des problèmes dans votre vie, il est important de demander de l'aide à temps. Une aide peut être proposée aux personnes souffrant d'addiction, mais aussi aux proches et aux membres de la famille.

Consultez immédiatement un médecin dans les situations suivantes :

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous pensez qu'un proche veut se suicider.

Si vous soupçonnez une overdose ou si vous pensez que quelqu'un a pris des drogues frelatées ou des cocktails de drogues.

L'app Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, pour vous-même ou pour un proche. Ces prestataires de soins peuvent vous conseiller et au besoin, vous orienter vers un spécialiste.

Remarque importante : les soins digitaux ne sont pas adaptés au traitement de la toxicomanie. Pour obtenir de l'aide, vous pouvez vous rendre dans un centre de santé, des services sociaux ou une clinique spécialisée dans les addictions près de chez vous.

