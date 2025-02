Faites le test gratuit du burnout grâce à Solidaris Wallonie.

Vous vous sentez épuisé, stressé et surmené ? Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut s'avérer difficile. Sachez reconnaître les premiers signes de burnout et prenez des mesures préventives.

Grâce à Solidaris Wallonie, vous pouvez dès aujourd'hui faire le test gratuit du burnout pour évaluer votre santé mentale.