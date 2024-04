Uit recent onderzoek van hr-dienstverlener Attentia blijkt dat een groot aantal werknemers niet genoeg beweegt. Vier op de tien bewegen of sporten nooit of minder dan een half uur naast het werk. Bovendien kampt bijna twee op de drie (63%) met overgewicht, van wie 23% obesitas heeft. Regelmatig bewegen is cruciaal voor het behoud van een goede gezondheid. Daarom geven we zes handige tips om je te helpen meer beweging in je werkdag te brengen, vooral als je een kantoorbaan hebt.

Zes tips om meer te bewegen op je werk

1. Fiets of loop naar je werk

Wandel of fiets naar je werk om de dag goed te beginnen. Als je een lange afstand moet afleggen, parkeer je de auto het best iets verder weg, of stap je een paar stations vroeger uit en wandel je het laatste stuk.

2. Neem de trap

Een klassieker, maar nog steeds doeltreffend. Neem als je kunt altijd de trap. Neem voor een extra effect twee treden tegelijk.

3. Gebruik je lunchpauze

Gebruik je je lunchpauze al eens om boodschappen te doen, een wandeling te maken of te sporten? Ga zo door. We moeten dertig minuten per dag bewegen en fysiek actief zijn om ons goed te voelen. Bovendien is het een mooie gelegenheid om tijdens de wintermaanden het weinige daglicht mee te pikken.

4. Strek om het uur je benen

Lang stilzitten is uit den boze. Eigenlijk moeten we minstens om het uur (liever nog om het half uur) bewegen. Probeer zo vaak mogelijk gedurende de dag een paar minuten je benen te strekken. Sta op en doe wat squats of lunges om je lichaam in beweging te krijgen. Bovendien kun je ook rechtstaand werkoverleg plegen, of in plaats van met een collega een kop koffie te drinken gaan wandelen.

5. Probeer ook je bovenlichaam te bewegen

Als je een tijdje gebogen achter de computer hebt gezeten, is het goed om je bovenlichaam even de andere kant op te strekken. Steek je armen in de lucht en strek ze naar achteren om je schouders te rechten. Er zijn ook veel goede programma’s voor yoga tijdens de pauze of desk yoga die je kunt proberen.

6. Kleine omwegen maken het verschil

Onderzoek toont aan dat elk uur vijf minuten bewegen beter is dan dertig minuten continu bewegen om sedentair gedrag tegen te gaan. Dus die korte uitstapjes naar het koffieapparaat of de waterkraan maken echt een verschil. Zorg ook voor een gelegenheid om extra te bewegen door te kiezen voor een toilet dat iets verder weg is.

Zit je de hele dag in dezelfde houding achter de computer? Probeer jezelf routines eigen te maken om meer beweging in je werkdag te brengen.