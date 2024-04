Thuiswerk in balans: hoe burn-out vermijden?

Het groeiende probleem van burn-out op het werk

De cijfers voor ziekteverzuim liggen uitzonderlijk hoog in België en blijven stijgen. Volgens de meest recente cijfers van het RIZIV zijn burn-out en langdurige depressie tussen 2016 en 2021 met 46% toegenomen. (1) Mentale gezondheidsproblemen blijken dan ook de voornaamste redenen te zijn voor het langdurig uitvallen van werknemers. (2)

Verontrustend is dat bij een op de drie zieke werknemers burn-out de boosdoener is.(3) Bovendien zijn velen onder hen bang te hervallen. Deze bezorgdheid is niet ongegrond: een op de vier werknemers kent geen succesvolle re-integratie na een burn-out, maar hervalt juist. Daarom is 'voorkomen is beter dan genezen' meer dan ooit van toepassing.

3 tips om burn-out te voorkomen bij thuiswerk

In een tijd waarin thuiswerk de norm is geworden, vervagen de grenzen tussen werk en vrije tijd steeds meer. We kunnen onze geestelijke gezondheid beschermen door actief gezonde gewoontes te creëren. Daarom delen we drie handige tips om het risico op burn-out te verminderen tijdens thuiswerk:

1. Het is cruciaal om je bewust te zijn van hoe je de grens tussen werk en privé beheert. Daarom is het belangrijk werkuren en vrije tijd duidelijk af te bakenen. Het beantwoorden van werkgerelateerde e-mails buiten de werkuren kan leiden tot meer stress en een verstoorde balans tussen werk en ontspanning. Een handige tip om deze grens te behouden, is door tijdens de werkuren werkkleding te dragen en na de werktijd vrijetijdskleding aan te trekken. Dit bevordert de overgang tussen werk en ontspanning en helpt je je focus te behouden.

2. Maak daarnaast ook bewust tijd vrij voor ontspanning en zelfzorg. Na het werk is het belangrijk om dingen te doen die je gelukkig maken en voldoening schenken. Het kan gaan om lezen, meditatie of sport. Door een vorm van ontspanning te kiezen weg van alle schermen, beperk je ook je totale schermtijd en je kans op een digitale burn-out.(4)

3. Tot slot benadrukken experts het belang van sociale interactie. Contact houden met vrienden, familie en collega's is belangrijk. Spreek regelmatig buiten af met vrienden of familie en organiseer kantoordagen met je collega’s. Dit helpt tegen gevoelens van isolatie en eenzaamheid.

Bronnen

1. Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen? | RIZIV. (z.d.). https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/statistieken-uitkeringen/langdurige-arbeidsongeschiktheid-hoeveel-langdurige-burn-outs-en-depressies-hoeveel-kost-dat-aan-uitkeringen#:~:text=Contacten-,Een%20toename%20van%2046%25%20van%20langdurige%20burn%2Douts%20en%20depressies,groot%20is%20dan%20in%202020.

2.Voka vzw. (2023). Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken. Voka Wijzer.

3.Voka vzw. (2022). De arbeidsmarkt is ziek. Van preventie tot re-integratie (langdurig) zieken. Voka Paper.

4. Sharma, M. K., Anand, N., Ahuja, S., Thakur, P. C., Mondal, I., Singh, P., Kohli, T., & Venkateshan, S. (2020). Digital burnout: COVID-19 lockdown mediates excessive technology use stress. World Social Psychiatry, 2(2), 171. https://doi.org/10.4103/wsp.wsp_21_20