Hoe ga je om met een pollenallergie?

Wat zijn de eerste symptomen van een pollenallergie?

Voor personen met een pollenallergie is een van de eerste tekenen van de lente de drukkende vermoeidheid die zich soms van hen meester maakt. Sommigen beschrijven deze vermoeidheid als een slaperig gevoel. Andere symptomen zijn jeukende ogen, een verstopte neus en een loopneus. Tijdens het seizoen vinden velen het moeilijk om met deze situatie om te gaan.

In België is allergie voor berkenstuifmeel een van de meest voorkomende allergieën*. Getroffenen ervaren vaak symptomen die geassocieerd worden met andere soortgelijke pollen, zoals hazelnoot, els, beuk of eik. Hazelaar verspreidt zijn stuifmeel al vroeg in het jaar, waardoor de symptomen al in februari kunnen optreden.

8 tips om klaar te zijn voor het pollenseizoen

Alles wat in het algemeen goed voor je is, zoals een goede nachtrust, een gezond dieet en regelmatige lichaamsbeweging, zal je helpen om beter met je pollenallergie om te gaan. Het is ook een goed idee om thuis alle mogelijke maatregelen te nemen. Hier zijn enkele tips over wat je kunt doen om klaar te zijn voor het pollenseizoen:

Zorg dat je over de medicijnen beschikt die je nodig hebt. Controleer de medicijnen die je in huis hebt. Als de houdbaarheidsdatum is verstreken, is het tijd om nieuwe aan te schaffen. Vergeet niet dat geopende verpakkingen vaak korter houdbaar zijn, bijvoorbeeld in het geval van oogdruppels. Het kan handig zijn om neusspoelingen of sprays met een zoutoplossing in huis te hebben om de pollen weg te spoelen. Pas je eet- en slaapgewoonten aan om je lichaam te helpen er beter mee om te gaan. Vergeet niet te bewegen, zelfs als er veel pollen in de lucht zijn. Zwemmen en binnen trainen kunnen goede opties zijn. Als je nu begint met allergievriendelijke oefeningen, zal het gemakkelijker zijn om deze gewoonte voor later vast te houden. Maak je huis in de lente schoon en haal alle overbodige spullen weg, zodat je tijdens het pollenseizoen gemakkelijker kunt stofzuigen en met water kunt schoonmaken. Luchtreinigers kunnen een optie zijn om te overwegen tijdens het pollenseizoen. Als je een luchtreiniger hebt, vergeet dan niet het filter te vervangen. Controleer of de filters van je stofzuiger in goede staat zijn. Misschien is het tijd voor nieuwe... Let op de eerste symptomen zodat je je gewoonten kunt veranderen en de medicijnen kunt nemen die je nodig hebt.

Hebben de vrij verkrijgbare behandelingen geen effect op je allergie?

Heb je last van een pollenallergie en helpen de vrij verkrijgbare behandelingen niet? Gebruik de Doktr-app, waarmee je snel per video kunt spreken met een erkende huisarts, zonder dat je een afspraak hoeft te maken.

Hoe kan Doktr je helpen?

