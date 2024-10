Inspiratie: een getuigenis van dr. Van Eygen uit Kortrijk over het gebruik van videoconsultatie

Als onderdeel van Praktis, een samenwerkingsverband van praktijken in Kortrijk, kan dr. Van Eygen zijn patiënten ook buiten zijn eigen praktijk continue medische zorg garanderen. Zo zijn er bij zijn afwezigheid enkele collega-huisartsen bereikbaar die toegang hebben tot de gedeelde patiëntendossiers. Sinds januari maakt dr. Van Eygen in zijn praktijk gebruik van Doktr als middel om via video zijn patiënten te spreken.

De integratie van videoconsultatie in zijn praktijk

In de afgelopen maanden heeft dr. Van Eygen het potentieel van Doktr gezien om een toegankelijke en comfortabele omgeving te bieden, zowel voor hemzelf als voor zijn patiënten. Dr. Van Eygen biedt patiënten de mogelijkheid om bij het boeken van een afspraak voor een fysieke of voor een videoconsultatie te kiezen. Vóór de start van de consultatie weet dr. Van Eygen of hij een videogesprek moet initiëren, met de hulp van zijn praktijkassistente.

In mijn agenda zijn er blokken die patiënten kunnen inplannen en zij geven aan of ze een videoraadpleging wensen of niet. Ik zie dan in mijn agenda dat het om een videoraadpleging gaat en initieer het videogesprek.

Concrete toepassingen

Op basis van zijn ervaring schat dr. Van Eygen dat een op de drie fysieke raadplegingen kan worden voorafgegaan door een digitale evaluatie. In dit opzicht vormen videoconsultaties een ideale aanvulling op de traditionele consultaties. Videoconsultaties kunnen echter in verschillende scenario’s ingezet worden. Als voorbeeld geeft hij enkele relevante gevallen die specifiek zijn voor zijn praktijk.

Opvolging van chronische patiënten: ‘Mijn patiënten krijgen de opdracht om hun bloeddruk te meten en hun resultaten mee te brengen. Een meting thuis blijkt immers accurater te zijn dan in de praktijk. Ze hoeven niet fysiek langs te komen en ze krijgen meteen het document indien nodig. Ik zie nog veel meer potentieel in de opvolging van chronische patiënten via videoconsultatie.’

Verlenging medicatie: ‘Ook verlenging van medicatie is mogelijk via videoconsultatie, maar moet nog ingeburgerd raken bij patiënten. Ik kan snel een document bezorgen door het op de EHealthBox op te laden.’

Psychologische ondersteuning: ‘Naast chronische patiënten, volg ik psychologische problematieken op via videoconsultatie, bijvoorbeeld om te zien hoe het met de patiënten gaat. Zeker als ze al lange tijd thuis zitten.’

Opvolging van een acuut probleem: ‘Bij een ontstoken teen of een huidletsel bijvoorbeeld, is een videoconsultatie perfect mogelijk. De patiënt komt een eerste keer fysiek langs en de opvolging daarna gebeurt via video.’

Wil je zelf nagaan in welke situaties videoconsultaties van toepassing kunnen zijn in jouw praktijk? We werkten samen met Domus Medica tien concrete voorbeelden uit waarbij videoconsultaties een goede keuze zijn.

Elke praktijk werkt op zijn eigen manier; de ene arts blokkeert een uur voor videoconsultatie, ik heb dit ingebed in mijn agenda. Dit moet je volledig aanpassen aan de noden van je praktijk en je patiënt.

Testfase: Doktr als vervangarts

Via Doktr ontwikkelde dr. Van Eygen een proof of concept om de haalbaarheid van videoconsultatie tijdens zijn afwezigheid aan te tonen. Dankzij de beschikbare artsen op het platform kregen patiënten via video toegang tot kwalitatieve eerstelijnszorg tijdens zijn afwezigheid, om zo ook de druk op zijn collega-huisartsen van Praktis te verlichten. Bij zijn terugkeer ontvangt de arts van elke consultatie een verslag.

Ik heb een eerste test gedaan om mijn patiënten door te verwijzen naar Doktr tijdens mijn vakantie. Het was relatief kalm. Aangezien ik voor een korte periode weg was, stelden mijn patiënten het bezoek uit. In de zomervakantie ben ik drie weken weg en ben ik van plan om Doktr weer in te schakelen als vervangarts tijdens mijn afwezigheid.

