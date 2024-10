Aan de slag met videoconsultaties? Tien concrete voorbeelden voor je praktijk

Telefoon versus video

Tijdens de coronapandemie waren teleconsultaties een handig hulpmiddel om de continuïteit van zorg voor patiënten te garanderen. De telefoon gebruikten veel huisartsen al om hun patiënten op afstand te helpen, maar met videoconsultaties waren de meeste artsen minder of helemaal niet vertrouwd.

Intussen is daar verandering in gekomen en hebben heel wat huisartsen de videoconsultatie leren kennen. Het grote voordeel in vergelijking met telefonische consultaties? Doordat je de patiënt en zijn of haar omgeving tijdens een videogesprek daadwerkelijk ziet, kun je een probleem beter inschatten dan via de telefoon. Naast die klinische troef is de administratieve ondersteuning een belangrijk voordeel dat platformen voor videoconsultaties bieden.

Hybride raadplegingen

Fysieke raadplegingen zullen altijd belangrijk zijn in de huisartsenpraktijk, maar met de opkomst van videoconsultaties groeit het besef dat de toekomst hybride is, met een mix van fysiek, telefonisch en videocontact. De keuze voor deze of een andere vorm van contact gebeurt daarbij in functie van de aard van het gezondheidsprobleem, de relatie tussen jou en jouw patiënt en de praktische omstandigheden.

Een hybride model biedt je als huisarts extra mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld videospreekuren inplannen waar en wanneer je wilt, chronische patiënten makkelijker op afstand opvolgen, informatie digitaal delen met patiënten, enzovoort. Kortom: je kunt je praktijk beter organiseren en zo sleutelen aan je work-lifebalans.

Workshop met Domus Medica

Wanneer kies je nu wel of niet voor video? Afgelopen najaar werd een reeks workshops georganiseerd over videoconsultaties. Daarbij bakenden Domus Medica en Doktr ook tien concrete use cases af waarin video een goede keuze kan zijn.

Preventie

Houd een raadpleging met video in het kader van preventie, in het bijzonder primaire preventie zoals cardiovasculair risicobeheer bij een patiënt met een verhoogd risicoprofiel.

Kies voor videoconsultaties bij een eenvoudige klacht, bijvoorbeeld voor de opvolging van luchtwegklachten zonder dat er sprake is van koorts, buikgriepklachten en waarbij ernstige complicaties uitgesloten zijn.

Beantwoord een dringende zorgvraag waarbij je als huisarts beoordeelt of een fysieke raadpleging of verwijzing noodzakelijk is voor de patiënt dan wel of de klacht via een videoconsult behandeld kan worden.

Beantwoord vragen over een kleiner dermatologisch probleem. Denk aan zona, eczeem, ingegroeide teennagel of een insectenbeet.

Help een patiënt op afstand met een raadpleging over een psychisch en/of sociaal probleem.

Wissel fysieke en videoconsultaties met elkaar af in het kader van de opvolging van een patiënt met een chronische aandoening, zoals hypertensie.

Verleng een behandeling voor chronische medicatie van een patiënt. De opstart van een behandeling gebeurt tijdens een fysieke consultatie, de opvolging en eventuele verlenging kunnen afwisselend fysiek en op afstand gebeuren.

Bespreek de resultaten van een onderzoek, zoals een bloedafname of radiologisch onderzoek, met de patiënt tijdens een videoconsultatie.

Houd een raadpleging op afstand met je patiënt die zich op het moment van de zorgvraag in het buitenland bevindt.

Overloop en bespreek een vaccinatieschema met je patiënt.

Deze tien concrete voorbeelden maken tastbaar wanneer een videoconsultatie een meerwaarde kan bieden voor jou en jouw patiënten. Uiteraard zijn er nog heel wat andere gevallen waarin een videoconsult een goede keuze kan zijn. Alles begint echter bij (de zorgvraag van) de patiënt. Anders gezegd: de patiënt moet een videoconsultatie kunnen én willen houden.

Deze use cases kwamen tot stand tijdens een reeks workshops in samenwerking met verschillende leden van Domus Medica. Samen met onze partner Domus Medica zorgen we op het gebied van veiligheid en uitgewerkte protocollen voor een duidelijk kader waarbinnen kwaliteitsvolle videoconsultaties kunnen worden gehouden in de huisartsenpraktijken.

Ben je lid van Domus Medica en wil je aan de slag met videoconsultaties via Doktr? Op deze pagina over Domus kun je je registreren en vind je meer informatie. Als lid van Domus Medica geniet je de eerste zes maanden een exclusieve korting.