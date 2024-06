In het digitale tijdperk van vandaag vormt videoconsultatie een waardevolle aanvulling op de klassieke fysieke afspraken, die gemak en toegankelijkheid bieden voor zowel zorgverleners als patiënten. Om inzicht te geven in de diverse toepassingen van videoconsultatie, hebben we in een ander artikel 10 use cases samengesteld die via videoconsultatie kunnen behandeld worden.

7 tips voor effectieve videoconsultaties met patiënten

In dit artikel geven we praktische tips om de ervaring van videoconsultatie te optimaliseren voor zorgverleners en patiënten. Als je volgende aanbevelingen in gedachten houdt, kan je op een efficiënte en kwalitatieve manier videconsultatie toepassen, alsook de algehele ervaring van zowel jezelf als de patiënt verbeteren. Deze waardevolle tips zijn gebaseerd op het handboek van het videoconsultatieplatform Doktr en zijn geformuleerd in samenwerking met een groep huisartsen.

1. Creëer een vertrouwde omgeving:

Een rustige ruimte zonder afleidingen en met voldoende licht helpen bij het opbouwen van een gevoel van vertrouwen en comfort tijdens de consultatie. Op die manier creëer je een professionele en vertrouwde omgeving voor jezelf en voor je patiënt.

2. Test en leer de technologie:

Overweeg om tijd te investeren in het begrijpen van de videoconferentietechnologie die je gebruikt. Het kan zeer leerrijk zijn om een test te doen met een collega om de audio- en videokwaliteit te controleren en om de kans op technische problemen te verkleinen. Daarnaast kan het heel nuttig zijn om je patiënten te informeren over het proces en de noodzakelijke voorbereidingen. Tot slot is het een goede gewoonte om regelmatig met je patiënt te controleren of hij/zij je duidelijk en zonder problemen kan horen.

3. Wees duidelijk en geruststellend:

Het kan helpen om aan het begin van een consultatie het ijs te breken en jezelf voor te stellen als dit de eerste interactie is met deze patiënt. Dit kan soms al wonderen doen. Probeer duidelijke taal te gebruiken en je punten stap voor stap uit te leggen. Het tonen van empathie en begrip voor de zorgen van je patiënt is net zo belangrijk als in een fysieke consultatie.

4. Moedig interactie aan:

Overweeg een omgeving te creëren die actieve deelname van je patiënten tijdens de videoconsultatie bevordert. Het kan nuttig zijn om ze te motiveren om al hun vragen of zorgen te uiten. Het aangaan van een open dialoog kan je een beter inzicht geven in hun situatie, waardoor je effectiever kunt inspelen op hun behoeften.

5. Gebruik visuele hulpmiddelen:

De meeste teleconsultatiesoftware biedt functionaliteiten om visuele hulpmiddelen zoals diagrammen, afbeeldingen of instructies te verduidelijken. Dit kan helpen om informatie beter te begrijpen en te onthouden, zelfs op afstand.

6. Luister en kijk actief:

Door aandachtig te luisteren, kun je belangrijke details ontdekken die kunnen helpen bij het opstellen van een meer op maat gemaakt behandelplan. Je kan ook veel informatie halen als je aandacht besteedt aan de omgeving van de patiënt en de subtiele non-verbale signalen die ze geven tijdens het gesprek. Het is ook de moeite waard om er rekening mee te houden hoe het werken op twee schermen overkomt; het kan onbedoeld de indruk wekken dat je niet volledig betrokken bent bij de patiënt.

7. Formuleer een overzichtelijk opvolging en verslag:

Via de teleconsultatiesoftware is het vaak mogelijk om follow-upinstructies te geven aan het einde van de consultatie via een GDPR-beveiligde chat. Als dit niet in de software is ingebouwd, kan je andere kanalen gebruiken zoals mail maar het is belangrijk om rekening te houden met de privacy en beveiliging van de gegevens van de patiënt.

Ook tijdens een videoconsultatie is het belangrijk om notities te maken in het EMD-systeem, volgens de bekende SOEP-methode (Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan). Deze praktijk is essentieel voor het waarborgen van de zorgkwaliteit en het minimaliseren van aansprakelijkheidsrisico's bij elke consultatie.

Door deze tips toe te passen, kan je als huisarts een effectieve en zorgzame benadering behouden tijdens videoconsultaties en tegelijk een goede algehele ervaring waarborgen voor je patiënt. Het biedt niet alleen de mogelijkheid om de communicatieve vaardigheden te verbeteren, maar ook om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren, zelfs op afstand.