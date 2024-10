De kracht van videoconsultaties in uw praktijk: waarom, hoe en wat te overwegen

Comfort en kwaliteit

Dankzij video kan je als huisarts consultaties vanop afstand organiseren. Dat kan vanuit je praktijk zijn, maar bijvoorbeeld ook van bij je thuis. Die onafhankelijkheid van plaats geeft je meer grip op je agenda en kan je helpen om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden. Ook voor je patiënten houden videoconsultaties voordelen in. Zo kunnen ze een verplaatsing naar je praktijk uitsparen en krijgen ze de raadpleging daardoor makkelijker ingepland in hun (werk)dag.

Naast comfort is kwaliteit een belangrijke troef. Telefonisch kan je consultaties van een afstand houden, maar video biedt iets extra: je krijgt tevens visuele informatie. Dat visuele aspect heeft een significante klinische meerwaarde. Om die reden voorziet het RIZIV trouwens een betere vergoeding voor videoconsultaties dan voor telefonische raadplegingen.

Ken de mogelijkheden

Goed om te beseffen is dat “de” juiste aanpak niet bestaat. Jij beslist hoe videoconsultaties in je praktijk eruit zien. Wat telt, is dat je aanpak werkt voor jou en je patiënten.

Drie mogelijke toepassingen:

· Digitale vrije raadpleging: je kiest wanneer je digitaal beschikbaar bent voor je patiënten. Dit kan er week per week anders uitzien. Hierbij kan je patiënten oproepen uit een digitale wachtzaal net zoals bij fysieke consultaties. Indien je er niet bent, pas je je beschikbaarheid digitaal aan en/of verwijs je door naar collega’s.

· Vaste momenten van videoconsultaties in je online agenda: je voorziet voor je patiënten de mogelijkheid zelf een videoconsultatie te boeken in je online agenda, op door jou specifiek aangegeven momenten.

· Videoconsultatie op jouw initiatief: je bepaalt met welke patiënt je een videoconsultatie zal hebben. De patiënt wordt door jou/je assistent(e) op de hoogte gesteld. Zo kiezen sommige artsen ervoor om videoconsultaties enkel in te zetten voor de opvolging van hun chronische patiënten.

Tien concrete voorbeelden

De voorkeuren van jou en je patiënt bakenen het speelveld af waarbinnen je videoconsultaties kunt en wilt inzetten in je praktijk. Om die afweging te maken, is het belangrijk om de mogelijkheden van videoconsultaties goed te begrijpen. Over dat onderwerp organiseerden we enkele workshops met verschillende leden van Domus Medica, een partner van Doktr.

Tijdens de workshops bakenden we tien concrete use cases af waarin videoconsultaties een goede keuze zijn. Voorbeelden zijn onder meer de opvolging van patiënten met een chronische aandoening, een consultatie over een kleiner dermatologisch probleem, een dringende zorgvraag waarbij u als huisarts beoordeelt of een fysieke raadpleging of een verwijzing noodzakelijk is, enzovoort.

Vlot en veilig videobellen

Last but not least moet je nog kiezen welk platform je gebruikt voor je videoconsultaties. Samen met Domus Medica brachten we de belangrijkste kenmerken van een goed videobelplatform voor de huisartsenpraktijk in kaart.

1. Privacy en veiligheid: Aangezien elke consultatie natuurlijk 100% veilig moet verlopen voor jou en je patiënt, is het essentieel dat een videobelplatform garanties biedt over privacy en veiligheid.

2. Gebruiksvriendelijkheid: Een goed platform is zo eenvoudig mogelijk in gebruik. Anders gezegd: ook patiënten met weinig of geen digitale vaardigheden moeten een videoconsultatie kunnen inplannen als dat nodig is.

3. Eenvoudige integratie: Een derde kenmerk waar je rekening mee dient te houden, is hoe vlot het platform geïntegreerd kan worden in je dagelijkse praktijkwerking. Als je het platform bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit je agendasysteem kunt opstarten, bespaar je dat heel wat tijd. Sommige platformen beschikken ook over bijkomende troeven, zoals een ingebouwde betaalmodule voor remgeld.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Domus Medica. Samen met onze partner Domus Medica zorgen we op het gebied van veiligheid en uitgewerkte protocollen voor een duidelijk kader waarbinnen kwaliteitsvolle videoconsultaties kunnen worden gehouden in de huisartsenpraktijken.

Ben je lid van Domus Medica en wil je aan de slag met videoconsultaties via Doktr? Via Doktr kun je je registreren en vind je meer informatie. Als lid van Domus Medica geniet je de eerste zes maanden een exclusieve korting.