Wat is nekpijn?

De nek bestaat uit zeven nekwervels met tussenliggende tussenwervelschijven, spieren, ligamenten, pezen en zenuwen. Als een van deze structuren beschadigd of overbelast raakt, kan nekpijn ontstaan. Met nekpijn wordt pijn in de nek, het bovenste deel van de rug en boven de schouders bedoeld.

Wat is de oorzaak van nekpijn?

Er zijn veel verschillende oorzaken voor nekpijn. Enkele van de meest voorkomende zijn:

Pijnlijke en stijve nekspieren : dit kan ontstaan door mentale stress of een verkeerde werkbelasting. Dit soort nekpijn zit vaak aan beide kanten van de nek en schouders en kan als een brandend gevoel worden ervaren. Vaak heb je zowel nekpijn als hoofdpijn.

: dit kan ontstaan door mentale stress of een verkeerde werkbelasting. Dit soort nekpijn zit vaak aan beide kanten van de nek en schouders en kan als een brandend gevoel worden ervaren. Vaak heb je zowel nekpijn als hoofdpijn. Nekstijfheid : dit kan worden veroorzaakt door een hoge of langdurige belasting van de nekspieren, waardoor er kleine spierscheurtjes ontstaan die op hun beurt bewegingspijn veroorzaken.

: dit kan worden veroorzaakt door een hoge of langdurige belasting van de nekspieren, waardoor er kleine spierscheurtjes ontstaan die op hun beurt bewegingspijn veroorzaken. Fibromyalgie : een langdurige pijnstoornis die ook spierpijn op veel andere plaatsen in het lichaam veroorzaakt.

: een langdurige pijnstoornis die ook spierpijn op veel andere plaatsen in het lichaam veroorzaakt. Zenuwbeknelling : dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hernia. Dit kan pijn in de nek, schouder en arm veroorzaken, evenals verminderde kracht en gevoeligheid in de arm.

: dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hernia. Dit kan pijn in de nek, schouder en arm veroorzaken, evenals verminderde kracht en gevoeligheid in de arm. Whiplash : dit kan optreden bij een auto-ongeluk, vooral als je van achteren wordt aangereden. De eerste dagen kan je je stijf voelen en pijn in je nek hebben, evenals hoofdpijn. Een klein aantal mensen krijgt langdurige pijn en stijfheid in de nek.

: dit kan optreden bij een auto-ongeluk, vooral als je van achteren wordt aangereden. De eerste dagen kan je je stijf voelen en pijn in je nek hebben, evenals hoofdpijn. Een klein aantal mensen krijgt langdurige pijn en stijfheid in de nek. Spondylose: dit is een verzamelnaam voor degeneratieve veranderingen, dat wil zeggen natuurlijke achteruitgang die optreedt naarmate men ouder wordt. Dit treft daarom vooral oudere mensen. Het kan verschillende symptomen geven, maar het meest voorkomend zijn zeurende pijn rond de nek en verminderde beweeglijkheid.

Minder vaak voorkomende oorzaken van nekpijn kunnen zijn:

Reumatoïde artritis : een ziekte die ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt, vooral in de kleinere gewrichten van handen en voeten, maar ook de nek kan worden aangetast.

: een ziekte die ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt, vooral in de kleinere gewrichten van handen en voeten, maar ook de nek kan worden aangetast. Ankyloserende spondylitis : een ontstekingsziekte die vooral de wervelkolom aantast.

: een ontstekingsziekte die vooral de wervelkolom aantast. PMR (polymyalgia rheumatica) : een ontstekingsziekte die pijn en stijfheid kan veroorzaken in de schouders en heupen, en soms ook in de nek, bovenarmen en dijen. Vermoeidheid, hoofdpijn en koorts komen ook vaak voor.

: een ontstekingsziekte die pijn en stijfheid kan veroorzaken in de schouders en heupen, en soms ook in de nek, bovenarmen en dijen. Vermoeidheid, hoofdpijn en koorts komen ook vaak voor. Subarachnoïdale bloeding: een hersenbloeding tussen de binnenste hersenvliezen. Dit kan leiden tot plotseling optredende, zeer ernstige hoofdpijn en stijfheid in de nek.

Wat zijn de symptomen bij nekpijn?

Afhankelijk van de oorzaak kan je verschillende soorten pijn hebben. De pijn kan geleidelijk toenemen of acuut optreden. Nekpijn kan bijvoorbeeld aanvoelen als:

Scherp

Stekend

Zeurend

Uitstralend

Krampachtig

Wat kan je zelf doen om nekpijn te verlichten?

Bewegen, bijvoorbeeld door regelmatig te wandelen, vermindert het risico op nekpijn. Om nekpijn te voorkomen, is het ook goed om je werkhouding te variëren en veel pauzes te nemen. Soms kunnen vrij verkrijgbare pijnstillers de pijn verlichten. Warmte, bijvoorbeeld in de vorm van een kersenpitkussen, kan ook de klachten verzachten.

Behandeling bij nekpijn

De behandeling van nekpijn hangt af van de oorzaak.

Als je last hebt van een stijve nek, kan je rust afwisselen met voorzichtige lichaamsbeweging. Je kunt ook proberen de pijn te verlichten met medicatie.

Als je nekpijn hebt door pijnlijke en stijve spieren, is lichaamsbeweging meestal de beste behandeling. Ontspanning en rekoefeningen kunnen ook effect hebben. Een kinesist kan je helpen met oefeningen.

Fibromyalgie wordt behandeld met een combinatie van lichaamsbeweging, kinesitherapie en pijnstillers.

Als je nekpijn het gevolg is van een beknelde zenuw door een hernia, kan de behandeling bestaan uit kinesitherapie in combinatie met pijnstilling. Soms kan een operatie nodig zijn.

Spondylose wordt meestal behandeld met kinesitherapie en ontstekingsremmende medicijnen, maar kan in sommige gevallen ook operatief worden behandeld.

Whiplash wordt voornamelijk behandeld met kinesitherapie en pijnstilling. In zeldzame gevallen is een operatie nodig, wanneer niets anders helpt.

Meer ongebruikelijke oorzaken van nekpijn worden behandeld door de onderliggende ziekte te behandelen.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Als je nekpijn na twee weken nog niet is verdwenen, moet je medische hulp zoeken.

Als je plotseling hevige hoofdpijn en een stijve nek krijgt, of als je nekpijn hebt na een blessure, moet je onmiddellijk medische hulp zoeken bij een arts, spoedeisende hulp of een eerstehulpafdeling.

