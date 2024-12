Wat is hypochondrie?

Hypochondrie, of ziektevrees, is een constante en overmatige bezorgdheid - en zelfs angst - om ziek te zijn of te worden. Het komt vaak voor dat milde lichamelijke klachten worden uitvergroot en geïnterpreteerd als tekenen van een bepaalde, vaak levensbedreigende ziekte. De angst voor de symptomen en de ziekten waarop ze kunnen wijzen, is erg sterk en verdwijnt niet, zelfs wanneer uit verder onderzoek blijkt dat je gezond bent. Dit heeft een grote impact op de patiënt en zijn omgeving.

Wat is de oorzaak van hypochondrie?

De redenen waarom sommige mensen last hebben van hypochondrie zijn niet altijd duidelijk, en er zijn waarschijnlijk meerdere oorzaken. Factoren die van invloed kunnen zijn, zijn onder meer:

Wat je denkt. Soms voelt je lichaam anders dan normaal, en we weten niet altijd waarom. Misschien vind je het moeilijk om dergelijke onzekerheid te accepteren en interpreteer je het in plaats daarvan als een teken dat er iets mis is, waarna je op zoek gaat naar bewijs dat je ziek bent.

Soms voelt je lichaam anders dan normaal, en we weten niet altijd waarom. Misschien vind je het moeilijk om dergelijke onzekerheid te accepteren en interpreteer je het in plaats daarvan als een teken dat er iets mis is, waarna je op zoek gaat naar bewijs dat je ziek bent. Wat je hebt geleerd. Als je bent opgegroeid in een omgeving waar veel angst was voor gezondheid en ziekte, kan dit aangeleerd gedrag zijn geworden.

Als je bent opgegroeid in een omgeving waar veel angst was voor gezondheid en ziekte, kan dit aangeleerd gedrag zijn geworden. Wat je hebt meegemaakt. Als je in het verleden ernstig ziek bent geweest, bijvoorbeeld als kind, kan dit je angst voor ziekte hebben vergroot.

Wat zijn de symptomen van hypochondrie?

Mensen met hypochondrie interpreteren kleine dingen, zoals buikpijn en onschuldige vlekjes op de huid, als tekenen van een ernstige ziekte. Sommigen maken zich vooral zorgen over één specifieke ziekte, terwijl anderen zich zorgen maken over veel verschillende ziekten. De angst voor ziekte heeft vaak te maken met aandoeningen die als bijzonder ernstig worden gezien, zoals kanker, hartaandoeningen of neurologische ziekten.

Hier volgen enkele voorbeelden van veelvoorkomende symptomen van hypochondrie:

Het voortdurend nadenken over het krijgen van een ernstige ziekte neemt veel van je tijd in beslag.

Je maakt je zorgen dat lichamelijke verschijnselen, zelfs die tot het normale behoren, tekenen zijn van een ernstige ziekte.

Je blijft je zorgen maken, ook al heb je medische hulp gezocht, ben je onderzocht en heb je testresultaten en/of de verzekering gekregen dat er geen ziekte of probleem aanwezig is.

Je gedachten en angsten over mogelijke ziekten zijn zo sterk dat ze het moeilijk maken om goed te functioneren in het dagelijkse leven.

Je onderzoekt je lichaam voortdurend op mogelijke tekenen van ziekte.

Je zoekt vaak medische hulp voor je symptomen of vermijdt medische hulp omdat je zeker weet dat je een ernstige diagnose zult krijgen.

Je vermijdt mensen, plaatsen of bepaalde activiteiten uit angst om besmet te raken of ziek te worden.

Je praat veel over je gezondheid en de ziekten die je denkt te hebben of te kunnen krijgen.

Je besteedt veel tijd aan het zoeken naar informatie over ziekten.

Wat kun je zelf doen tegen hypochondrie?

Wat werkt bij andere vormen van angst, werkt ook bij hypochondrie. Hier kun je meer lezen over wat je zelf kunt doen tegen angst.

Behandeling voor hypochondrie

Het doel van de behandeling is het verminderen van angstklachten en de impact die deze op je leven hebben. Het verkrijgen van kennis en steun is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Voor veel mensen werkt psychotherapie goed. De behandeling kan ook bestaan uit een combinatie van psychotherapie en medicatie.

Wanneer moet je behandeling zoeken?

Als je je veel zorgen maakt over ziekte en de symptomen van hypochondrie herkent, is het raadzaam om medische hulp te zoeken.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over hypochondrie voor je beantwoord.

Wat is een hypochonder? Hypochonder is de term die gebruikt wordt voor iemand die aan hypochondrie lijdt.

Hoe kun je iemand met hypochondrie helpen? Iemand met hypochondrie proberen gerust te stellen en te overtuigen dat hij gezond is, helpt zelden. Het kan de angst zelfs verergeren. Het beste wat je kunt doen, is de persoon aanmoedigen om hulp te zoeken voor zijn of haar angstsymptomen.

