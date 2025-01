Wat is een bore-out?

Een bore-out is een aandoening die ontstaat door een gebrek aan uitdaging op het werk. Door onderbelasting, veel routinewerk en verveling kun je gedemotiveerd raken, wat kan leiden tot zowel fysieke als mentale klachten.

Hierdoor krijg je het gevoel dat je je niet verder kunt ontwikkelen in je functie. Het gebrek aan motivatie kan klachten veroorzaken, zoals faalangst, onzekerheid, een laag zelfbeeld en vermoeidheid.

Je verlangt naar meer uitdaging op je werk en bent gretig om je verder te ontwikkelen, maar de monotone aard van je werk kan stress veroorzaken. Daarnaast voel je mogelijk de druk om te doen alsof je druk bezig bent om je verveling te verbergen voor collega’s, leidinggevenden of werkgevers. Dit kost je mentale energie en draagt bij aan het ontstaan van een bore-out.

Wat zijn de oorzaken van een bore-out?

Een bore-out kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

Te weinig werk, waardoor je je tijd invult met andere zaken

Een gebrek aan verantwoordelijkheid van je leidinggevende

Onvoldoende begeleiding in je werk

Te veel routine en eentonige taken

Een laag zelfvertrouwen

Het gevoel dat je werk geen zinvolle bijdrage levert

Werk dat niet goed aansluit bij je vaardigheden

Beperkte vrijheid en autonomie in je functie

Weinig mentale uitdaging door eentonig werk

Geen ruimte om je talenten te ontwikkelen

Het gevoel dat je bent ‘uitgegroeid’ in je functie

Een mismatch tussen de bedrijfscultuur en je persoonlijke waarden

Een strakke en rigide hiërarchie binnen het bedrijf

Wat zijn de symptomen van een bore-out?

Een bore-out is vaak het gevolg van verveling op het werk, maar kan zich op verschillende manieren manifesteren. Maar hoe herken je een bore-out? Hieronder staan enkele veelvoorkomende symptomen.

Mentale en emotionele symptomen:

Slapeloosheid : je slaapt slecht of hebt moeite met in slaap vallen.

: je slaapt slecht of hebt moeite met in slaap vallen. Concentratieproblemen : je hebt moeite om je te concentreren op je werk.

: je hebt moeite om je te concentreren op je werk. Uitstelgedrag : je stelt taken uit, omdat ze weinig zinvol lijken.

: je stelt taken uit, omdat ze weinig zinvol lijken. Vermoeidheid : je voelt je sneller moe, maakt je meer zorgen en hebt vaak een sombere stemming.

: je voelt je sneller moe, maakt je meer zorgen en hebt vaak een sombere stemming. Depressieve gevoelens : je ervaart gevoelens van hopeloosheid.

: je ervaart gevoelens van hopeloosheid. Stress : de verveling op het werk veroorzaakt stress, waardoor je je machteloos voelt.

: de verveling op het werk veroorzaakt stress, waardoor je je machteloos voelt. Frustratie : je raakt snel gefrustreerd als dingen niet gaan zoals je zou willen.

: je raakt snel gefrustreerd als dingen niet gaan zoals je zou willen. Prikkelbaarheid : je kunt moeilijk genieten van dingen en bent sneller geïrriteerd.

: je kunt moeilijk genieten van dingen en bent sneller geïrriteerd. Minder focus en meer afleiding : je maakt meer fouten en vergeet zaken die je normaal niet zou vergeten.

: je maakt meer fouten en vergeet zaken die je normaal niet zou vergeten. Laag zelfbeeld : je voelt je onzeker en hebt een laag gevoel van eigenwaarde, vooral als je nadenkt over je rol op het werk.

: je voelt je onzeker en hebt een laag gevoel van eigenwaarde, vooral als je nadenkt over je rol op het werk. Vergeetachtigheid.

Lichamelijk klachten:

Hoofdpijn

Spier- en gewrichtspijn

Hoge hartslag

Hoge bloeddruk

Hoe kom je uit een bore-out?

Veel mensen herkennen een bore-out niet meteen. Vaak schamen ze zich omdat ze zich vervelen op het werk. Toch is een bore-out een veelvoorkomend probleem. Tijd dus om dit taboe te doorbreken.

De eerste stap is je klachten herkennen en ernstig nemen. Spreek erover met iemand die je kan helpen, zoals een leidinggevende of loopbaancoach. Hoewel elke situatie anders is, blijft de kern van het probleem vaak dezelfde: een gebrek aan uitdaging en voldoening.

Hier zijn enkele tips om je bore-out aan te pakken:

Vraag om extra taken : zelfs als het werk je niet direct interesseert, kan het helpen. Actief bezig zijn maakt je nuttig en versterkt je zelfwaarde.

: zelfs als het werk je niet direct interesseert, kan het helpen. Actief bezig zijn maakt je nuttig en versterkt je zelfwaarde. Ga het gesprek aan met je leidinggevende : bespreek je verwachtingen en behoeften. Vraag om een gevarieerder takenpakket dat beter aansluit bij je talenten en interesses.

: bespreek je verwachtingen en behoeften. Vraag om een gevarieerder takenpakket dat beter aansluit bij je talenten en interesses. Werk aan een betere werk-privébalans : maak een duidelijk onderscheid tussen werk en privé. Dit helpt om mentale ruimte te creëren.

: maak een duidelijk onderscheid tussen werk en privé. Dit helpt om mentale ruimte te creëren. Stel deadlines voor je taken : creëer meer structuur in je werkzaamheden door deadlines te stellen. Dit helpt je om productiever te zijn en je tijd efficiënter te benutten.

: creëer meer structuur in je werkzaamheden door deadlines te stellen. Dit helpt je om productiever te zijn en je tijd efficiënter te benutten. Zoek nieuwe uitdagingen : dit kan zowel in je werk als in je privéleven. Begin bijvoorbeeld een hobby die je energie en plezier geeft.

: dit kan zowel in je werk als in je privéleven. Begin bijvoorbeeld een hobby die je energie en plezier geeft. Overweeg een nieuwe job: als je merkt dat je huidige werk niet meer bij je past, zoek dan een andere functie. Kies een rol die beter aansluit bij je behoeften en doelstellingen.

Belangrijk om te onthouden: overbelast jezelf niet en geef jezelf de tijd om een goede balans te vinden. Het is essentieel dat je je goed voelt in je werk.

Overweeg een consultatie met een psycholoog om je bore-out te bestrijden. Een psycholoog kan je helpen de valkuilen van een bore-out te begrijpen en te voorkomen. Zo kun je stap voor stap een functie vinden die je uitdaagt en motiveert.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

In veel gevallen kun je een bore-out zelf aanpakken, maar soms is professionele hulp nodig.

Als je klachten aanhouden of verergeren, is het verstandig om medische hulp te zoeken. Let vooral op de volgende signalen:

Je voelt je langdurig uitgeput, zowel mentaal als fysiek.

Je ervaart symptomen van depressie, zoals een aanhoudende sombere stemming, verlies van interesse en hopeloosheid.

Je hebt moeite om je dagelijkse taken uit te voeren, zowel op het werk als thuis.

Je hebt last van ernstige stressklachten, zoals hartkloppingen, aanhoudende hoofdpijn of slapeloosheid.

Je merkt dat je gezondheid, relaties of algemeen welzijn lijden onder je situatie.

Wacht niet tot de klachten onhoudbaar worden. Vroegtijdige hulp kan voorkomen dat een bore-out escaleert en je mentale en fysieke gezondheid ondermijnt.

