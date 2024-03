De diagnose van ADHD kan vermoed worden door een zorgverlener (huisarts, kinderarts, …), ouder, leerkracht of de patiënt zelf in geval van volwassen patiënten. Officiële diagnostiek verloopt altijd via een (kinder/jeugd)-psychiater met affiniteit voor ADHD-diagnostiek. De diagnose zal steeds worden gesteld aan de hand van een multidisciplinaire evaluatie bij de psychiater, waarbij in de meeste gevallen ook een psycholoog wordt betrokken.

Het diagnostisch proces kan er als volgt uitzien:

1. Eerste evaluatie: Het proces begint vaak met een eerste beoordeling door de psychiater. Hierbij kunnen de symptomen, de medische voorgeschiedenis en eventuele zorgen van de persoon of hun familieleden worden besproken.

2. Symptoomevaluatie : ADHD-symptomen vallen meestal uiteen in twee hoofdcategorieën: onoplettendheid en hyperactiviteit-impulsiviteit. Men peilt specifieke symptomen, waaronder moeite met opletten, overmatige rusteloosheid of friemelen, impulsiviteit, vergeetachtigheid, moeite met het organiseren van taken en frequente afleiding.

3. Diagnostische criteria: De diagnose is gebaseerd op vastgestelde diagnostische criteria in standaard diagnostische handboeken, zoals de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) of de International Classification of Diseases (ICD-10).

4. Informatie verzamelen: Informatie wordt verzameld uit meerdere bronnen, waaronder de persoon die geëvalueerd wordt, ouders of verzorgers (bij kinderen), leerkrachten (bij kinderen) en andere relevante bronnen. Dit helpt om een uitgebreid begrip te krijgen van het gedrag van de persoon in kwestie.

5. Sluit andere aandoeningen uit: Het is belangrijk om andere mogelijke verklaringen voor de symptomen uit te sluiten. Aandoeningen zoals angststoornissen, depressie, leerstoornissen en bepaalde medische aandoeningen (schildklierproblematiek, metabole stoornissen, etc.) kunnen soms symptomen vertonen die lijken op die van ADHD.

7. Gedragsonderzoek: Gestandaardiseerde gedragsbeoordelingsinstrumenten kunnen worden gebruikt om aanvullende informatie te verzamelen over het gedrag en het functioneren van de persoon. Deze beoordelingen kunnen worden ingevuld door de persoon zelf, ouders, leerkrachten of andere waarnemers

8. Observatie: Directe observatie van het gedrag van de persoon in verschillende omgevingen, zoals thuis of op school, kan nuttig zijn bij het beoordelen van symptomen en hun impact op het dagelijks functioneren.