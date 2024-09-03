Hallo!
Welkom op jouw nieuwe welzijnsplek.
Een veilige omgeving om te leren, te reflecteren en te groeien.
Dankzij de samenwerking tussen Teleperformance en Doktr vind je hier een schat aan betrouwbare gezondheidsinformatie om je te inspireren en te ondersteunen. Verken alles op je eigen tempo, volgens je eigen interesses en focus. Ontdek:
- zelftests
- inspirerende blogs
- adviespagina's
Klaar om te starten ? 💚
Sta stil bij jezelf: doe de welzijnszelftests
Neem even de tijd om stil te staan bij jezelf met onze zelftests, speciaal ontworpen om je mentale welzijn te ondersteunen. Of het nu gaat om stress, angst, burn-out of mindfulness: deze vier eenvoudige tests geven je een eerlijk beeld van hoe het met je gaat. Door signalen vroeg te herkennen en veranderingen op te volgen, krijg je meer inzicht in je gemoedstoestand en weet je wanneer extra ondersteuning nuttig is.
Ontdek onze welzijnsblogs
Duik in onze zorgvuldig samengestelde blogs, die je ondersteunen op elk moment van je welzijnstraject. Wil je meer weten over mentale en fysieke gezondheid of ben je gewoon op zoek naar praktische tips? Ons brede aanbod heeft voor elk wat wils. Laat je inspireren, vind geruststelling en krijg stap voor stap nieuwe inzichten voor een gezonder en gelukkiger leven.
- Je kunt het leven zien als een weegschaal, waarbij sommige elementen je fysieke en mentale gezondheid naar beneden halen en andere ze net versterken. Stress is een typisch voorbeeld van een element dat zijn tol kan eisen op je gezondheid. Hoe meer stress, des te belangrijker het is om voor tegengewicht te zorgen met gezonde factoren. Zo verklein je het risico dat stress schadelijk wordt voor je gezondheid.
9 april 2024
Hoe voorkom je een burn-out als je thuiswerkt?Sinds COVID-19 werken velen van thuis uit. De grenzen tussen werk en vrije tijd kunnen hierdoor vervagen, wat het risico op burn-out verhoogt. In deze blog geven we tips om een goede balans te vinden wanneer je thuiswerkt.
10 januari 2024
13 tips om beter te slapenEr wordt veel gesproken over slaaproutines voor jonge kinderen. Maar eigenlijk moet bijna iedereen stappen ondernemen om goed te slapen. Het gaat zelden vanzelf. We geven je enkele tips om je slaaproutines te verbeteren en je kansen op een goede nachtrust te vergroten.
Blader door onze medische adviespagina’s
Ontdek duidelijke, door experts gecontroleerde informatie over zowel fysieke als mentale gezondheid. Zo krijg je de kennis en gemoedsrust om met vertrouwen keuzes te maken voor je welzijn.
Extra ondersteuning die bij je past
Doktr is een innovatieve gezondheidsdienst die zorg voor iedereen toegankelijk wil maken. Op deze pagina vind je heel wat bronnen om met vertrouwen aan je welzijnstraject te beginnen.
Voor rechtstreekse consultaties kun je met de Doktr-app ook terecht bij huisartsen en psychologen via een videogesprek. Let op: deze afspraken zijn op eigen kosten, maar bieden je wél snelle en zorgzame ondersteuning, wanneer jij het nodig hebt.
Vragen?
Heb je vragen over onze dienst? Bekijk onze FAQ’s. Nog steeds niet duidelijk? Mail ons via customerservice@doktr.be! Zorg goed voor jezelf! 💚
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.