Hallo!

Welkom op jouw nieuwe welzijnsplek.

Een veilige omgeving om te leren, te reflecteren en te groeien.
Dankzij de samenwerking tussen Teleperformance en Doktr vind je hier een schat aan betrouwbare gezondheidsinformatie om je te inspireren en te ondersteunen. Verken alles op je eigen tempo, volgens je eigen interesses en focus. Ontdek:

  • zelftests
  • inspirerende blogs
  • adviespagina's
Klaar om te starten ? 💚
Teleperformance x DoktrTeleperformance x Doktr

Sta stil bij jezelf: doe de welzijnszelftests

Neem even de tijd om stil te staan bij jezelf met onze zelftests, speciaal ontworpen om je mentale welzijn te ondersteunen. Of het nu gaat om stress, angst, burn-out of mindfulness: deze vier eenvoudige tests geven je een eerlijk beeld van hoe het met je gaat. Door signalen vroeg te herkennen en veranderingen op te volgen, krijg je meer inzicht in je gemoedstoestand en weet je wanneer extra ondersteuning nuttig is.

Ontdek onze welzijnsblogs

Duik in onze zorgvuldig samengestelde blogs, die je ondersteunen op elk moment van je welzijnstraject. Wil je meer weten over mentale en fysieke gezondheid of ben je gewoon op zoek naar praktische tips? Ons brede aanbod heeft voor elk wat wils. Laat je inspireren, vind geruststelling en krijg stap voor stap nieuwe inzichten voor een gezonder en gelukkiger leven.

Blader door onze medische adviespagina’s

Ontdek duidelijke, door experts gecontroleerde informatie over zowel fysieke als mentale gezondheid. Zo krijg je de kennis en gemoedsrust om met vertrouwen keuzes te maken voor je welzijn.

Volledig overzicht van adviespagina's

Extra ondersteuning die bij je past

Doktr is een innovatieve gezondheidsdienst die zorg voor iedereen toegankelijk wil maken. Op deze pagina vind je heel wat bronnen om met vertrouwen aan je welzijnstraject te beginnen.

Voor rechtstreekse consultaties kun je met de Doktr-app ook terecht bij huisartsen en psychologen via een videogesprek. Let op: deze afspraken zijn op eigen kosten, maar bieden je wél snelle en zorgzame ondersteuning, wanneer jij het nodig hebt.

Vragen?

Heb je vragen over onze dienst? Bekijk onze FAQ’s. Nog steeds niet duidelijk? Mail ons via customerservice@doktr.be! Zorg goed voor jezelf! 💚

Man gebruikt Doktr-app op zijn smartphoneDoktr-app

Spreek snel met een huisarts of psycholoog online

  • Één app voor fysieke en mentale zorg
  • Zonder wachttijden
  • Waar je ook bent
