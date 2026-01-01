Depressietest voor Teleperformance medewerkers

Sombere gevoelens of een gebrek aan energie kunnen af en toe voorkomen. Maar wanneer deze klachten blijven aanhouden, is het belangrijk om alert te zijn. De gratis depressietest helpt je om deze signalen in de gaten te houden en beter te begrijpen hoe jij je voelt.

🧠 In samenwerking met Teleperformance bieden we deze wetenschappelijk gevalideerde test aan als onderdeel van hun welzijnsaanbod voor medewerkers.

Depressie testDepressie test
Man gebruikt Doktr-app op zijn smartphoneDoktr-app

Spreek snel met een huisarts of psycholoog online

  • Één app voor fysieke en mentale zorg
  • Zonder wachttijden
  • Waar je ook bent
Ontdek het op Google PlayDownload in de App Store
QR-code naar Doktr-app
Scan en download Doktr