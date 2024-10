Greta Van Damme

Specialisatie

Volwassenen, angsten, fobieën, paniekgevoelens, depressieve klachten, stress- en burnoutklachten

Wie ben ik?

Ik ben een klinisch psychologe, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 1988. Naast mijn thuispraktijk werk ik sinds 1991 in een psychiatrisch centrum. Ik bied een empathische en wetenschappelijk onderbouwde therapie aan, waarbij ik een combinatie van cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gebruik. Zo help ik om zowel inzicht te krijgen in de gedachten en gedragingen als te leren omgaan met moeilijkheden door acceptatie en het handelen naar de waarden.