Angst test voor Proximus medewerkers

Iedereen ervaart wel eens stress of bezorgdheid, maar wanneer angst je dagelijks functioneren begint te beïnvloeden, is het tijd om stil te staan bij wat er écht aan de hand is. Angstklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten en sluipend toenemen.

Doe vandaag nog onze gratis angsttest en krijg inzicht in hoe jij je voelt. De test helpt je om de signalen van angst te herkennen en vormt een eerste stap richting meer rust en balans.

🧠 In samenwerking met Proximus bieden we deze test aan als onderdeel van hun welzijnsaanbod voor medewerkers.

💬 Heb je nood aan extra ondersteuning? Neem contact op met je Personal Guide at Work bij Proximus voor een persoonlijk gesprek en verdere begeleiding.