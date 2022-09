Koppen

Headings hebben verschillende niveaus. Kies het niveau niet op basis van de grootte of stijl, maar op basis van de structuur van je artikel. Gebruik altijd een Heading 1 voor het hoogste niveau.

Koppen kunnen gemaakt worden met het slash / commando, of met Markdown (vb, # Heading1 )

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Stijlen

Tekst kan opgemaakt worden door een stuk tekst te selecteren en een van de iconen te gebruiken. Tekst kan vetgedrukt, shuin, onderlijn , doorgestreept of gearceerd worden. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. De gebruikelijke commando's vb CTRL + B (of CMD + B op MacOS) worden ook ondersteund.

Lijsten

Genummerde lijsten a.k.a. numbered list Geneste lijsten mogelijk Nog een item

Ongenummerde lijsten

a.k.a bulleted list Kunnen genest worden met de "TAB" toets



Blokken

Er zijn verschillende blokken die toegevoegd kunnen worden.

Quote

Dit is een voorbeeld van een Quote. Ze ondersteunen o.a. vetgedrukte tekst, en een optionele auteur. ⏤ R. M.

Highlight

Hey! De highlight blok zet een blok tekst extra in de verf. Rich text

Lists

Buttons Met knop

Button link block

Image block

Optionele beschrijving

Accordion block

Wat is een accordion blok? Een accordion blok is ideaal voor een FAQ sectie, of voor extra info die je niet onmiddellijk zichtbaar wil. Items Elk item heeft zijn eigen dropdown.

HTML code block

Tot slot is er nog een HTML code block. Hierin kan pure HTML code geplakt worden, ideaal voor iframes.