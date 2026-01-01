Depressietest voor Getinge medewerkers

Sombere gevoelens of een gebrek aan energie kunnen af en toe voorkomen. Maar wanneer deze klachten blijven aanhouden, is het belangrijk om alert te zijn. De gratis depressietest helpt je om deze signalen in de gaten te houden en beter te begrijpen hoe jij je voelt.

🧠 In samenwerking met Getinge bieden we deze wetenschappelijk gevalideerde test aan als onderdeel van hun welzijnsaanbod voor medewerkers.