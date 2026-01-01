Angst test voor Getinge medewerkers

Iedereen voelt zich wel eens gespannen, maar wanneer angst je dagelijks functioneren beïnvloedt, is het belangrijk om daar bewust bij stil te staan. Angstklachten kunnen zich langzaam opbouwen en verschillende vormen aannemen. De test helpt je om deze angstsignalen te herkennen.

🧠 In samenwerking met Getinge bieden we deze wetenschappelijk gevalideerde test aan als onderdeel van hun welzijnsaanbod voor medewerkers.

Man gebruikt Doktr-app op zijn smartphoneDoktr-app

Spreek snel met een huisarts of psycholoog online

  • Één app voor fysieke en mentale zorg
  • Zonder wachttijden
  • Waar je ook bent
