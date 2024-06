À l’ère du numérique, la consultation vidéo constitue un complément précieux aux rendez-vous physiques traditionnels, car elle offre facilité et accessibilité tant aux prestataires de soins de santé qu’aux patients. Nous avons rassemblé, dans un autre article (en néerlandais), 10 cas qui peuvent être traités par consultation vidéo afin de faire le point sur les différentes applications de cette technologie.

7 conseils pour des consultations vidéo efficaces avec vos patients

Dans cet article, nous vous donnons des conseils pratiques afin d’optimiser l’expérience de la consultation vidéo pour les prestataires de soins et les patients. Si vous gardez à l’esprit les recommandations suivantes, vous pourrez mener correctement et efficacement des consultations vidéo, et améliorer votre expérience globale ainsi que celle du patient. Ces précieux conseils se fondent sur le manuel de la plateforme de consultation vidéo Doktr et ont été formulés en collaboration avec un groupe de médecins généralistes.

1. Créez un environnement familier

Une pièce calme, sans distractions et suffisamment éclairée contribue à créer un sentiment de confiance et de confort pendant la consultation. Vous instaurez ainsi un environnement professionnel et familier pour vous et votre patient.

2. Testez et apprenez la technologie

Pensez à consacrer du temps à la compréhension de la technologie de consultation vidéo que vous utilisez. La réalisation d’un test avec votre collègue pour vérifier la qualité audio et vidéo, et réduire le risque de problèmes techniques, peut s’avérer très instructive. En outre, il peut être très utile d’informer vos patients au sujet du processus et des préparatifs nécessaires. Enfin, vérifiez régulièrement avec votre patient qu’il vous entend clairement et sans difficulté.

3. Soyez clair et rassurant

N’hésitez pas à briser la glace au début d’une consultation et à vous présenter s’il s’agit de la première interaction avec ce patient. Cela fait parfois déjà des miracles. Essayez d’utiliser un langage clair et d’expliquer vos propos au fur et à mesure. Il est tout aussi important de faire preuve d’empathie et de compréhension à l’égard des préoccupations de votre patient que lors d’une consultation physique.

4. Encouragez l’interaction

Pensez à créer un environnement qui encourage la participation active de vos patients pendant la consultation vidéo. Incitez-les à exprimer toutes leurs questions ou préoccupations. Un dialogue ouvert vous permettra peut-être de mieux comprendre leur situation et de répondre plus efficacement à leurs besoins.

5. Utilisez des outils visuels

La plupart des logiciels de consultation vidéo offrent des fonctionnalités permettant de clarifier les aides visuelles telles que les diagrammes, les images ou les instructions. Cela peut aider à mieux comprendre et mémoriser les informations, même à distance.

6. Écoutez et regardez activement

Grâce à une écoute attentive, vous découvrirez des détails importants qui vous aideront à mettre en place un plan de traitement mieux adapté. Vous pouvez également tirer de nombreuses informations en étant attentif à l’environnement du patient et aux signaux non verbaux subtils qu’il envoie au cours de la conversation. Tenez compte également de la sensation que procure le fait de travailler sur deux écrans ; cela peut involontairement donner l’impression que vous n’êtes pas totalement impliqué dans la conversation avec le patient.

7. Formulez un suivi et un rapport clairs

Grâce au logiciel de consultation vidéo, il est souvent possible de donner des instructions de suivi à la fin de la consultation par le biais d’un chat protégé par le RGPD. Si cette option n’est pas intégrée au logiciel, vous pouvez utiliser d’autres canaux tels que le courrier, mais il est important de tenir compte de la confidentialité et de la sécurité du patient.

Il est essentiel de prendre des notes dans le système EMD en suivant la méthode connue SOEP (Subjective, Objective, Evaluation and Plan) même durant une consultation vidéo. Cette pratique est cruciale pour garantir la qualité des soins et minimiser les risques de responsabilité dans toute consultation.

En suivant ces conseils, vous pouvez, en tant que médecin généraliste, maintenir une approche efficace et bienveillante lors des consultations vidéo, tout en garantissant une bonne expérience globale à votre patient. Résultat ? Vous améliorez non seulement les compétences communicationnelles, mais vous optimisez aussi la qualité des soins, même à distance.