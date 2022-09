Eerbiediging van de vertrouwelijkheid

Deze e-mail en eventuele verzonden bestanden kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze informatie mag uitsluitend door de bestemmeling van deze e-mail worden gebruikt. De openbaarmaking, reproductie of verspreiding ervan door een andere persoon dan de aangeduide bestemmeling is verboden. Indien je deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de afzender te verwittigen. Wis of vernietig de informatie zo snel mogelijk. Bedankt voor je medewerking.

Doktr BV, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, België, BTW BE 0787.949.212 RPR Brussel, BE74 7350 6092 7607.