Cookiebeleid Doktr Mobile App & Webapp
Hieronder leggen we uit hoe wij cookies en soortgelijke technologieën op de Doktr-app gebruiken.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer of op je mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt of een app gebruikt. Deze bestanden worden ingelezen, telkens je deze website bezoekt of app gebruikt. Ze bevatten informatie, vaak een unieke identificatiecode, waarmee je browser of apparaat herkend kan worden of bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor de website. Zo hoef je die niet bij elke bezoek opnieuw te kiezen.
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je de app sluit (de zogenaamde sessie cookie), terwijl andere langere tijd op je apparaat blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).
De Doktr-app gebruikt naast cookies ook andere technieken zoals tags en SDKs. Aangezien deze dezelfde functie hebben als cookies: het verzamelen en opslaan van informatie op je toestel, gebruiken we in dit cookiebeleid de term “cookie” als verzamelnaam voor alle gelijkaardige technologieën.
Wie plaatst deze cookies?
Wanneer je onze app gebruikt, worden er 2 soorten cookies gebruikt:
- Eerstepartijcookies (first party) zijn cookies die Doktr plaatst en beheert. Ze zijn specifiek voor de bezochte Doktr-app. Deze cookies zorgen ervoor dat de app goed werkt en onthouden bijvoorbeeld je taalvoorkeur.
- Derdepartijcookies (third party) zijn cookies die Doktr gebruikt, maar door een derde partij geplaatst en beheerd worden zoals bv. sociale media. Ze worden geplaatst tijdens je gebruik van de Doktr-app. Ze zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door je gebruik van de Doktr-app aan derden verzonden worden.
Wil je meer weten over de cookies die we gebruiken? Neem dan een kijkje onder “Welke soorten cookies worden er gebruikt in de Doktr-app:”. Daar vind je een gedetailleerd overzicht van alle cookies die we gebruiken, ingedeeld per categorie.
Hoe lang blijven cookies bestaan?
- Tijdelijke cookies (of ‘session’ cookies) worden tijdelijk opgeslagen in je browser of app. Zodra je je browser of app sluit worden die cookies automatisch gewist.
- Permanente cookies (of ‘persistent’ cookies) blijven op je computer of mobiele apparaat staan, ook als je de browser of de app sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.
Welke soorten cookies worden er gebruikt in de Doktr-app?
We gebruiken cookies voornamelijk om:
- de werking van onze app te verbeteren,
- je voorkeuren te onthouden,
- te begrijpen hoe bezoekers onze app gebruiken,
- en om je relevante advertenties te tonen via onze partners.
De cookies die we gebruiken kunnen ingedeeld worden in volgende categorieën:
Noodzakelijke en analytische cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de Doktr app correct te laten werken. Zonder deze cookies kan onze app niet op een behoorlijke en optimale manier werken. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten.
Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Doktr app of website en om de teleconsultatie met de zorgverlener end-to-end te versleutelen. Ook wanneer je met je persoonlijke account wenst in te loggen op de Doktr app of website, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier je identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot je persoonlijke informatie. Net voor de start van een teleconsultatie word je bijkomend via itsme geverifieerd, zodat de zorgverlener je op een veilige manier kan identificeren
Analytische cookies helpen ons om het algemene gebruik van de app anoniem in kaart te brengen. Meer concreet verzamelen we informatie over bezoekersaantallen en analyseren we welke onderdelen van de app het meest interessantst zijn voor gebruikers. Ze laten Doktr toe om oa. de gebruikservaring te verhogen en de app beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem: de statistieken en overige rapporteringen kunnen we niet herleiden naar individuele personen
Volgende link geeft je een overzicht van de noodzakelijke en analytische cookies die de Doktr-app gebruikt.
Gepersonaliseerde ervaring – functionele cookies
Via deze cookies kunnen we jou relevante meldingen sturen, zoals updates over nieuwe functies. Ze helpen je geïnformeerd en betrokken te houden bij de app. Als je deze cookies niet toestaat, ontvangt je mogelijks geen meldingen of gepersonaliseerde inhoud. Jouw gebruikservaring kan hierdoor minder relevant en minder efficiënt zijn.
Volgende link geeft je een overzicht van de noodzakelijke en analytische cookies die de Doktr-app gebruikt.
Advertentiecookies
Reclamecookies worden door Doktr en derde partijen gebruikt om advertenties en andere inhoud weer te geven die voor jou interessant kan zijn. Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag met als doel je reclame of inhoud aan te bieden die in je interessesfeer valt van de Doktr dienst. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jouw afgestemde gerichte advertenties zien.
Volgende link geeft je een overzicht van de advertentiecookies die de Doktr-app gebruikt.
Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren instellen?
Gebruik je voor de eerste keer de Doktr app, dan kan je cookies aanvaarden of weigeren, behalve natuurlijk de noodzakelijke en analytische cookies die je niet kan weigeren. De noodzakelijke cookies zullen steeds geplaatst worden omdat ze nodig zijn om de app te doen werken. Analytische cookies worden ook steeds ingeladen, omdat de gegevens die we daarmee verzamelen niet persoonsgebonden zijn.
Je kunt je keuze daarna op elk moment wijzigen, wat wil zeggen dat je een eerder gegeven toestemming kan intrekken. Dat doe je door in de app bovenaan op het tandwiel te klikken en naar “privacy-instellingen” te gaan en per categorie je keuze aan te passen.
Het intrekken van jouw toestemming voor alle of bepaalde cookies betekent dat geen nieuwe (van de desbetreffende categorie van) cookies zullen worden geplaatst. De cookies die reeds met een eerdere toestemming werden opgeslagen op jouw apparaat blijven bewaard tot zolang de levensduur van de desbetreffende cookie is verstreken. De levensduur van de desbetreffende cookie vind je terug in de overzichtstabel.
Gegevensoverdrachten
Wanneer Doktr de hierboven beschreven activiteiten uitoefent, deelt het jouw persoonsgegevens met onderaannemers en partners. Voor zover mogelijk verwerken deze partners jouw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) – bijvoorbeeld itsme® in België en Microsoft Azure in Duitsland. Indien gegevens toch worden verwerkt in landen waar het niveau van gegevensbescherming in wezen niet gelijkwaardig is aan dat van de EU, zorgen wij ervoor dat passende waarborgen zoals standaardcontractbepalingen worden geïmplementeerd alvorens jouw persoonsgegevens door te geven.
Welke zijn mijn privacyrechten?
Als betrokkene heb je de volgende rechten:
- Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens.
- Je hebt het recht om rectificatie van jouw persoonsgegevens aan te vragen.
- Je hebt het recht om de wissing van jouw persoonsgegevens aan te vragen. Houd er rekening mee dat het recht op gegevenswissing niet absoluut is en is onderworpen aan specifieke voorwaarden.
- Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Houd er rekening mee dat dit recht onderworpen is aan specifieke voorwaarden.
- Je hebt het recht om de overdracht te vragen van persoonsgegevens die je aan Doktr hebt verstrekt aan uzelf of aan een derde.
- Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat het recht van bezwaar niet absoluut is en onderworpen is aan specifieke voorwaarden
Je kunt je rechten als betrokkene uitoefenen door de privacy instellingen in de app te raadplegen,doorcontact op te nemen met het Doktr Data Protection Office, hetzij per e-mail: privacy@doktr.be of per post: Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel.
Contactgegevens van de Data Protection Officer
Als je vragen hebt over ons cookiebeleid, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer.
E-mail: privacy@doktr.be
Adres: Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel
Je kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Als je niet tevreden bent met het antwoord dat je van Doktr krijgt of als je het niet eens bent met het standpunt van Doktr, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen.
We zullen dit cookiebeleid af en toe aanpassen, bijvoorbeeld omdat de gebruikte cookies in de app of de regelgeving omtrent cookies wijzigt. Bij ingrijpende wijzigingen, (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden, …) zal een nieuwe cookiebanner getoond worden, waarin je jouw cookievoorkeuren kan aangeven.
Laatste update: September 2026
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.