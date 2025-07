We gebruiken cookies voornamelijk om:

de werking van onze app te verbeteren,

je voorkeuren te onthouden,

te begrijpen hoe bezoekers onze app gebruiken,

en om je relevante advertenties te tonen via onze partners.

De cookies die we gebruiken kunnen ingedeeld worden in volgende categorieën:

Noodzakelijke en analytische cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Doktr-app correct te laten werken. Zonder deze cookies kan onze app niet op een behoorlijke en optimale manier werken. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten.

Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Doktr-app en om de teleconsultatie met de zorgverlener end-to-end te versleutelen. Ook wanneer je met je persoonlijke account wenst in te loggen op de Doktr-app, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier je identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot je persoonlijke informatie.

Analytische cookies helpen ons om het algemene gebruik van de website anoniem in kaart te brengen.. Meer concreet verzamelen we informatie over bezoekersaantallen en analyseren we welke onderdelen van de app het meest interessantst zijn voor gebruikers. Ze laten Doktr toe om oa. de gebruikservaring te verhogen en de app beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem: de statistieken en overige rapporteringen kunnen we niet herleiden naar individuele personen

Volgende link geeft je een overzicht van de noodzakelijke en analytische cookies die de Doktr-app gebruikt.

Gepersonaliseerde ervaring – functionele cookies

Via deze cookies kunnen we jou relevante meldingen sturen, zoals updates over nieuwe functies. Ze helpen je geïnformeerd en betrokken te houden bij de app. Als je deze cookies niet toestaat, ontvangt je mogelijks geen meldingen of gepersonaliseerde inhoud. Jouw gebruikservaring kan hierdoor minder relevant en minder efficiënt zijn.

Volgende link geeft je een overzicht van de noodzakelijke en analytische cookies die de Doktr-app gebruikt.

Advertentiecookies

Reclamecookies worden door Doktr en derde partijen gebruikt om advertenties en andere inhoud weer te geven die voor jou interessant kan zijn. Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag met als doel je reclame of inhoud aan te bieden die in je interessesfeer valt van de Doktr dienst. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jouw afgestemde gerichte advertenties zien.

Volgende link geeft je een overzicht van de advertentiecookies die de Doktr-app gebruikt.