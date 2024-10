Wederzijds respect en vertrouwen blijven de basis

Het belang van een gezonde arts-patiëntrelatie valt niet te onderschatten. Niet alleen voelt een gezonde relatie prettig aan (zowel voor de patiënt als voor jou als huisarts), het draagt bij tot een grotere therapietrouw en dus een kwalitatievere zorg.

Indirect effect bij teleconsultatie

Naar de invloed van de arts-patiëntrelatie is al veel wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Het effect verloopt grotendeels indirect. Zo zal een patiënt die veel vertrouwen heeft in jou vaak meer geneigd zijn om de behandeling zorgvuldig te volgen, belangrijke medische informatie met je te delen (waardoor je een preciezere diagnose kan stellen) en werk te maken van preventie.

Dat de meeste patiënten erg veel vertrouwen hebben in (hun) artsen is dan ook goed nieuws. Bij een wereldwijde bevraging door marktonderzoeksbureau Ipsos(PDF, 787 KB) in 2021 bleek dat “dokter” het beroep is waar mensen gemiddeld gezien het meeste vertrouwen in hebben. Ook in België staat “dokter” op één, voor wetenschappers en leerkrachten.

Met de snelle opkomst van teleconsultaties in de zorg rijst nu de vraag welke impact de “digitalisering” zal hebben op de arts-patiëntrelatie. Het antwoord is genuanceerd. Teleconsultaties stellen de zorgsector voor nieuwe uitdagingen maar bieden tezelfdertijd nieuwe kansen.

Net als alle relaties steunt een goede arts-patiëntrelatie op wederzijds respect en vertrouwen. Dat is bij teleconsultaties niet anders

Eén ding blijft evenwel onveranderd. Net als alle relaties steunt een goede arts-patiëntrelatie op wederzijds respect en vertrouwen. En dat is bij teleconsultaties niet anders. Zo betekent het feit dat je nu ook digitaal beschikbaar bent als huisarts niet dat patiënten daar te pas en te onpas gebruik van mogen maken. Het is belangrijk dat ze de nodige digitale etiquette aan de dag leggen. Je kan en mag daarover spreken met je patiënten, zodat je samen een gezond evenwicht kan vinden.

Als arts behoud je uiteraard ook bij teleconsultaties het recht om een patiënt naar een collega te verwijzen, net zoals patiënten te allen tijde de vrije keuze van zorgverlener behouden.