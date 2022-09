Tips voor een betere ademhaling

13 juli 2022

Ongeveer 80% van de bevolking ademt verkeerd. Per dag ademen we gemiddeld ergens rond de 20.000 keer. Sommige mensen zelfs bijna 30.000 keer. Heb je last van een hoge ademhaling? Dan zit je waarschijnlijk dichter bij de 30.000 keer per dag. Dit is eigenlijk te veel.

Een goede ademhaling kan je helpen rustig te worden en haalt zo je stressniveau naar beneden.