Met of zonder voorschrift?

In België is voor heel wat geneesmiddelen een voorschrift verplicht. Het wordt verstrekt door een erkende huisarts, tandarts of specialist. Het bevat cruciale informatie, zoals je naam, de naam en dosering van het medicijn, de naam van de voorschrijvende arts en de datum van uitgifte. De apotheker is verplicht om het doktersvoorschrift nauwkeurig te respecteren.

Medicijnen zonder voorschrift bieden je de mogelijkheid om bepaalde veelvoorkomende acute aandoeningen zelf te behandelen, zonder een huisarts te raadplegen. Of medicatie vrij verkrijgbaar is, hangt niet alleen af van de klachten, maar ook van het potentiële risico op ernstige bijwerkingen. Wanneer je klachten met dergelijke medicatie niet verbeteren, raadpleeg je het best een huisarts.

Elektronisch voorschrift op je identiteitskaart

Tegenwoordig is in België het elektronische voorschrift verplicht. Je huisarts voert het geneesmiddel in op de computer via een medisch dossiersysteem, waarna deze informatie naar een beveiligd platform wordt gestuurd. Als patiënt kun je dan zonder papieren bewijs de medicijnen afhalen bij de apotheek op vertoon van je elektronische identiteitskaart (e-ID).

Dit maakt een papieren doktersvoorschrift overbodig en is voor jou als patiënt efficiënter. De apotheker hoeft bovendien niet langer onleesbare voorschriften te ontcijferen.

Hoelang is je voorschrift geldig?

Je onlinevoorschrift blijft 3 maanden geldig. Vroeger kon je met je doktersvoorschrift, wanneer de arts geen datum vermeld had, je medicatie gelijk wanneer ophalen bij de apotheker, zelfs jaren na ontvangst. Dit is niet langer mogelijk.

De voorschrijvende arts heeft wel de vrijheid om deze standaardtermijn naar eigen inzicht te verkorten of te verlengen, met een maximum van één jaar. De uiterste geldigheidsdatum wordt dan expliciet vermeld op het bewijs van je elektronische voorschrift.

Waar kun je je online voorschriften raadplegen?

Je kunt je online voorschriften raadplegen op het federale gezondheidsportaal Mijngezondheid . Log in met itsme® en ga naar ‘Mijn openstaande geneesmiddelenvoorschriften’. Je kunt ze ook raadplegen in de app Mijn Geneesmiddelen , die door het RIZIV ontwikkeld werd.

Zodra je je medicatie hebt opgehaald bij een apotheek, wordt het voorschrift verwijderd uit de lijst.

Snel en veilig voorschriften online verkrijgen

Steeds meer mensen ontdekken hoe snel, eenvoudig en veilig het krijgen van een voorschrift is via een onlineconsultatie met een huisarts.

Huisartsen hebben toegang tot de medische dossiers van patiënten, dus er bestaat nooit twijfel of ze een medicijn kunnen voorschrijven of niet.

Wat kan Doktr voor je betekenen?

Met de Doktr-app spreek je snel met een erkende Belgische huisarts via video, waar en wanneer het jou uitkomt. Op werkdagen spreek je meestal binnen 30 minuten met een beschikbare arts!

De dokter kan je indien nodig nieuwe medicatie voorschrijven. Na de videoconsultatie ontvang je het voorschrift dan in de app of op je e-ID. Met jouw goedkeuring kunnen de huisartsen op Doktr ook je medisch dossier raadplegen. Zo kunnen ze ook rekening houden met je medische achtergrond.

Opgelet! Soms is voor een juiste beoordeling een fysiek onderzoek nodig. Je beantwoordt daarom eerst een aantal korte vragen in de app. Daarna krijg je van de beschikbare huisarts snel bevestiging of een videoconsultatie mogelijk is.

Krijg snel hulp in de Doktr-app

Wanneer kan een voorschrift niet online gegeven worden?

Er zijn een aantal situaties waarin Doktr je niet kan helpen met doktersvoorschriften:

Voor geneesmiddelen die verslaving en/of afhankelijkheid veroorzaken

Voor medicatie gebruikt bij de behandeling van depressie en andere psychische aandoeningen

Voor bepaalde categorieën van pijnstillende middelen; enkel pijnstillers op basis van paracetamol kunnen voorgeschreven worden

Voor aandoeningen en problemen die eerst een fysiek onderzoek vereisen

Hoe ontvang je een digitaal voorschrift?

Als de huisarts beslist dat voor je klachten medicatie nodig is, dan krijg je een voorschrift. De dokter stuurt je voorschrift doorgaans naar je elektronische identiteitskaart (e-ID). Zodra het is doorgegeven, kun je de medicatie ophalen in een apotheek op vertoon van je e-ID.

Krijg je je doktersvoorschrift liever meteen digitaal in de app? Dat kan ook! Laat dit aan de huisarts weten tijdens je consultatie. Je digitale voorschrift blijft dan 24 uur lang beschikbaar in de app.