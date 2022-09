Het teleconsult brengt een voor de hand liggende klinische beperking met zich mee: een fysiek onderzoek van de patiënt kan zaken aan het licht brengen die je tijdens een consult vanop afstand moeilijk of niet kan opmerken. Dat maakt het teleconsult in bepaalde situaties minder geschikt.

Een consultatie vanop afstand vraagt ook bepaalde “digitaal-sociale en communicatieve skills” van een huisarts. Hoe toon je bijvoorbeeld empathie? Onwennigheid met digitale consultaties kan het tonen van empathie bemoeilijken. Maar oefening baart kunst.

Gevoel van controle

Wie de “techniek” onder de knie heeft, zal al snel de opportuniteiten van teleconsultaties ontdekken. Er is niet alleen het praktische gemak voor jou en je patiënten, digitale consultaties kunnen ook de arts-patiëntrelatie ondersteunen en verrijken.

Zo biedt een digitaal onderhoud je de kans om patiënten nóg beter te informeren. Problemen met hun gezondheid maken veel mensen onzeker en bezorgen hen stress. Correcte en heldere informatie kan houvast bieden – wie begrijpt wat er aan de hand is, voelt zich doorgaans meer in controle (patient empowerment ). Maar de combinatie van stress en een gebrek aan vertrouwdheid met het medisch jargon maken het moeilijk voor patiënten om alle uitleg die je geeft ineens te vatten.

Bij een teleconsultatie kan je eenvoudig hyperlinks naar relevante uitleg delen (bijv. op een platform als Gezondheid & Wetenschap ), video’s doorsturen, de weg naar Mijngezondheid.be tonen en nog veel meer. De patiënt kan die info vervolgens in alle rust en op eigen tempo doornemen. En jij weet als huisarts dat hij of zij betrouwbare bronnen raadpleegt.

Door als huisarts naast fysiek ook digitaal beschikbaar te zijn, zorg je ook dat je nog toegankelijker bent voor je patiënten zonder dat je meer hoeft te werken. Dat is positief voor de arts-patiëntrelatie: net als de empathie is toegankelijkheid een bouwsteen van het vertrouwen dat patiënten hebben in hun arts. De inspanning die je levert om op verschillende manieren bereikbaar te zijn, laat de patiënt bovendien voelen dat hij of zij echt centraal staat.

Hoe doen we het bij Doktr? We zetten videoconsultaties in voor basiszorg. Is een klinisch onderzoek aangewezen, dan wordt een patiënt verwezen naar een fysieke consultatie.

Toegankelijkheid is cruciaal. Met ons videoplatform helpen we huisartsen om hun patiënten ook vanop afstand te zien. Daarnaast zorgen we dat patiënten die niet op fysieke consultatie kunnen, toch een huisarts kunnen zien.

Goede informatie is een recht. Na afloop van het consult krijgt de patiënt een samenvatting van het doktersadvies.

Ons platform automatiseert de administratie zodat de huisarts maximaal tijd kan besteden aan de patiënt.

Wederzijds respect en vertrouwen blijven de basis.