Afgelopen jaar is in samenwerking met Domus Medica een onderzoek uitgevoerd om beter te begrijpen hoe videoconsultatie wordt ervaren door de eerstelijnszorg. In het totaal hebben 418 huisartsen te Vlaanderen deelgenomen aan het onderzoek. Ontdek hier de inzichten en meningen van uw huisarts-collega's.

Algemene bevindingen

13% van de respondenten maakt gebruik van videoconsultatie in hun praktijk. Om inzicht te geven in het gebruik van videoconsultatie hebben wij een overzicht gemaakt van de meest opvallende bevindingen.

Redenen voor videoconsultatie

Voor bijna 35% van de huisartsen is het aanbieden van videoconsultatie een manier om de toegankelijkheid van eerstelijnszorg te vergroten. Vanuit de patiënt zijn er vervolgens verzoeken om een videoraadpleging uit te voeren volgens 25% van de respondenten.

Leeftijdsgroepen van videoconsultatie

De huisarts ziet vooral patiënten uit de leeftijdsgroep tussen 19 tot 50 jaar gebruikmaken van videoconsultatie.

Gemiddelde duur van videoconsultatie

Wat de duur van videoconsultatie betreft, blijkt uit de studie dat deze gemiddeld tussen 3 en 6 minuten duren volgens 86% van de huisartsen. Dit illustreert de operationele efficiëntie van het gebruik van videoconsultatie.

Videoconsultatie in praktijk

Videoconsultatie blijkt in verschillende situaties een waardevol hulpmiddel te zijn. Naast vervolgafspraken en het behandelen van eenvoudige klachten, komen onder andere volgende scenario's naar voren.

1. Andere locatie: zo geven artsen aan dat voor patiënten die onlangs naar een nieuwe locatie zijn verhuisd of bevinden, video-raadplegingen een handige en toegankelijke manier is om medische hulp te verkrijgen.

2. Psychische problemen: ook voor mensen met psychische problemen, kunnen videoconsultaties een effectieve methode zijn. Dit aspect is vooral aantrekkelijk omdat het laagdrempelig is voor patiënten. Het vermindert het stigma dat gepaard kan gaan met het bespreken van psychologische kwesties in een traditionele medische setting.

3. Triage: videoraadplegingen staan toe om op een efficiënte manier triage bij (acute) medische problemen uit te voeren of het verschaffen van second opinions.

4. (video)Samenwerking met thuisverpleging: videoconsult kunnen leiden tot een betere communicatie tussen de huisarts en andere zorgverleners. Dit resulteert tot een betere (geïntegreerde) zorg voor de patiënt in thuissituatie.

Voordelen en drempels

Uit de antwoorden van de vragenlijst komt hoofdzakelijk efficiëntie naar voor als meest voorkomende voordeel van videoconsultatie. Dit voor zowel patiënt als arts.

1. Efficiënt & laagdrempelig voor patiënten: patiënten vinden videoconsultaties een handige manier om hun artsen te raadplegen. Ze hoeven zich niet te verplaatsen, niet in de wachtkamer te zitten of vrij te nemen van hun werk. Verder werkt dit laagdrempelig gezien ze de arts vanuit hun vertrouwde omgeving kunnen raadplegen.

2. Efficiënt voor artsen: videoraadplegingen laten flexibiliteit in agenda van de arts toe waardoor hij/zij zich meer kan focussen op wat hij/zij belangrijk vindt.

De artsen geven echter aan dat de aanpak van technische problemen een prioriteit moet zijn om videoconsultaties goed te laten functioneren. Opleiding, technische ondersteuning en investeringen in technologie kunnen een grote bijdrage leveren aan het succes van videoconsultaties.

Ook interesse om te starten met videoconsultatie?

Ben je net zoals de 44% van de artsen in het onderzoek geïnteresseerd om in de toekomst videoconsultatie te willen gebruiken. Het digitaal videoconsultatie-platform van Doktr stelt huisartsen in staat om vanop afstand met hun patiënten in contact te komen en om hun werkdag efficiënter te organiseren. Het Doktr-team neemt niet alleen de onboarding, maar ook de technische ondersteuning en opleiding volledig uit handen.

Wil je je praktijk aansluiten op Doktr of wil je gewoon meer weten? Neem dan contact op met Stef Schots van Doktr via stef.schots@doktr.be of vul het contactformulier in op onze website.

Dit onderzoek werd opgesteld samen met onze partner Domus Medica. Via deze link vind je meer informatie omtrent de samenwerking. Als lid van Domus Medica geniet je de eerste zes maanden een exclusieve korting.