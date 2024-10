De nieuwe terugbetalingsregeling voor videoconsultaties

Hoe ziet de nieuwe regeling er uit vanaf 1/08/2022 en wat betekent dat concreet?

1) Teleconsultaties (via video en telefoon) krijgen een permanente nomenclatuurcode voor artsen, waarbij artsen een hogere vergoeding krijgen voor videoconsultaties (gezien deze een hogere kwaliteitswaarde hebben van telefonische consultaties). Je gebruikt dus één van deze codes wanneer je via Doktr een consult met een patiënt hebt en bepaalt zelf welke code op jou van toepassing is.

2) De patiënt betaalt vanaf 1/08/22 remgeld in de consultatie met de huisarts of arts-specialist. Dit is net zoals voor fysieke raadplegingen verplicht met derdebetalersregeling: de patiënt moet enkel het eigen aandeel zoals hierboven in de tabel aangegeven rechtstreeks betalen aan de zorgverstrekker.

In het Doktr-platform gebeurt dit rechtstreeks op rekening van de arts via de betaalknop in de app. Je hoeft als arts hiervoor dus geen extra faciliteiten te voorzien.

3) Er zijn geen kwantitatieve beperkingen op het aantal teleconsultaties die een patiënt kan hebben met zijn arts om terugbetaald te worden. Wel zijn er een aantal voorwaarden aan de terugbetaling gekoppeld.

Volgende raadplegingen in de Doktr-app komen in aanmerking voor terugbetaling:

- Raadplegingen bij een arts waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft:

Ofwel bij de arts die het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt beheert (of een andere arts van deze praktijk)

Ofwel indien er in het lopend kalenderjaar of in ten minste 1 van de 2 kalenderjaren voorafgaand een fysieke raadpleging heeft plaatsgevonden

- Raadplegingen in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst: je kan Doktr dus gebruiken als platform voor consultaties op afstand met jouw patiënten, zowel tijdens de normale praktijkuren als tijdens de georganiseerde wachtdiensten.