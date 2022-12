Dit zijn de stappen die je moet volgen indien je al een afspraak hebt ingeboekt via afspraken.be of via de website van jouw huisarts:

Boek een afspraak via afspraken.be met je huisarts. Je krijgt een overzicht van beschikbare mogelijkheden van je arts. Als er het Doktr-logo ziet, betekent het dat je huisarts beschikbaar is voor een videoconsultatie via Doktr. Je krijgt een bevestigingsmail met de details van je afspraak Download voor de start van de consultatie de doktr-app en registreer je met Itsme Op het afgesproken moment zal de huisarts je zelf opbellen via de app en de consultatie opstarten

Optioneel:

Indien jouw arts opteer voor een digitale betaling van het remgeld, dan gebeurt dat via de geïntegreerde Payconiq-module. Dit kan ook via jouw bank-app als je bij KBC, CBC of ING aangesloten bent.

Dit zijn de stappen die je moet nemen wanneer je via onze Doktr-app een afspraak wil maken met jouw huisarts:

Download de Doktr-app (op de App Store of de Google Play Store) en registreer je met Itsme. Klik op de categorie “mijn vaste huisarts spreken”. Kies vervolgens voor de optie “een afspraak maken” of “nu met mijn huisarts spreken” en geef de naam van je huisarts in. Een assistent van het Doktr-team zal je verder helpen en voor jou een afspraak inplannen met jouw huisarts. Je huisarts zal je een berichtje via de applicatie sturen en de consultatie opstarten.

Optioneel:

