Wat is reisziekte?

Reisziekte kan optreden bij reizen met alle soorten vervoermiddelen, zoals de auto, de boot, de bus, de trein of het vliegtuig. Dan spreken we bijvoorbeeld ook over wagenziekte, zeeziekte en luchtziekte.

Reisziekte komt vaak voor bij kinderen, voornamelijk tussen de 2 en 10 jaar. De kans op reisziekte neemt meestal af op volwassen leeftijd. Zwangere vrouwen kunnen extra gevoelig zijn voor reisziekte en mensen met migraine lijken een grotere kans te hebben op het ontwikkelen van reisziekte.

Wat is de oorzaak van reisziekte?

Het evenwichtsorgaan van het lichaam heeft als taak te registreren in welke positie het hoofd zich bevindt en in welke richting we ons eventueel bewegen. Het evenwichtsorgaan vertelt de hersenen hoe we zitten, staan, liggen of bewegen. De ogen geven eveneens informatie aan de hersenen door over de positie van het hoofd.

Reisziekte ontstaat wanneer de signalen van de ogen niet overeenkomen met de signalen van het evenwichtsorgaan.

Wat zijn de symptomen van reisziekte?

Reisziekte of wagenziekte begint vaak met vermoeidheid, geeuwen of concentratieproblemen. Geleidelijk aan ontstaat een gevoel van misselijkheid dat zo sterk kan worden dat je moet overgeven. Reisziekte kan ook leiden tot:

Hoofdpijn

Duizeligheid

Koude rillingen

Gevoeligheid voor geuren

Bleekheid

Hartkloppingen

Hoelang duurt reisziekte?

Reisziekte gaat snel over, ongeveer 15 minuten nadat je bent gestopt met reizen. Als je langer last hebt van reisziekte, kunnen je symptomen door iets anders worden veroorzaakt.

Wat kan je zelf doen tegen reisziekte?

Er is veel wat je zelf kunt doen om de kans op reisziekte te verkleinen:

Als je met de auto reist , is het goed om op de voorstoel te zitten en af en toe een pauze te nemen om frisse lucht te happen.

, is het goed om op de voorstoel te zitten en af en toe een pauze te nemen om frisse lucht te happen. Als je met de trein reist , is het goed om een plaats in het gangpad te nemen waar de trein het minst kantelt, en een plaats te kiezen waar je in de rijrichting zit.

, is het goed om een plaats in het gangpad te nemen waar de trein het minst kantelt, en een plaats te kiezen waar je in de rijrichting zit. Als je met de boot reist , is het goed om in het midden van de boot te zitten, omdat het daar het minst schommelt, en het liefst buiten.

, is het goed om in het midden van de boot te zitten, omdat het daar het minst schommelt, en het liefst buiten. Bij reizen met de bus en het vliegtuig kan het helpen om ver voorin de bus of cabine te zitten.

Andere tips om de kans op reisziekte of wagenziekte te verminderen:

Vermijd lezen of films kijken tijdens het reizen.

Kijk naar buiten, naar de weg of de horizon.

Probeer je geen zorgen te maken over reisziekte.

Zorg ervoor dat je geen honger hebt.

Sluit je ogen en ontspan je.

Behandeling bij reisziekte

Er is medicatie beschikbaar die je vóór de reis kunt innemen om het risico op reisziekte te verminderen. Bespreek dit met je huisarts.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Als je ernstige last hebt van reisziekte en medicatie en bovenstaande adviezen niet helpen, moet je medische hulp zoeken voor reisziekte.

Hoe kan Doktr je helpen?

Heb jij of je kind last van hevige of terugkerende reisziekte? Via de Doktr-app spreek je snel en veilig met een erkende huisarts via videoconsult. De arts kan je klachten beoordelen, uitleg geven over de oorzaken en praktische tips geven om reisziekte te voorkomen of te verlichten.

Krijg snel hulp in de Doktr app