Wat is cellulite?

Cellulite, ook wel bekend als sinaasappelhuid, is een veelvoorkomend cosmetisch probleem waarbij vetweefsel onder de huid samenklontert. Het komt vooral voor op de billen, benen en heupen. Hoewel het geen ziekte is, ervaren veel mensen het als storend.

Wat zijn symptomen van cellulite?

Als je cellulite hebt, kan je huid een beetje oneffen of bobbelig worden. Deze kuiltjes komen het vaakst voor op de dijen en billen, maar je kunt ze ook krijgen op je onderbuik, borsten of bovenarmen.

Wat is het verschil tussen lipoedeem en cellulite?

Lipoedeem is een chronische aandoening waarbij vet en vocht zich ophopen, vaak met pijn en gevoeligheid. Het verdwijnt niet door dieet of beweging en wordt behandeld met stevige steunkousen en manuele lymfedrainage.

Cellulite daarentegen is een cosmetische verandering van de huidstructuur, veroorzaakt door vetcellen die tegen het bindweefsel drukken, en is meestal pijnloos.

Wat is de oorzaak van cellulite?

Cellulite is de naam voor het soort kuiltjes dat kan ontstaan wanneer vet onder de huid ongelijkmatig wordt opgeslagen. Het is niet iets wat in de huid gebeurt, maar onder de huid, en het heeft ook niets te maken met obesitas.

Er is geen bekende oorzaak voor het ontstaan van cellulite, maar er zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid cellulite die je krijgt en hoe zichtbaar deze is.

Enkele van deze factoren worden hieronder besproken:

Geslacht : Hoewel zowel mannen als vrouwen cellulite kunnen krijgen, komt het aanzienlijk vaker voor bij vrouwen. Dit komt doordat mannen en vrouwen een verschillende verdeling van vet, bindweefsel en spieren hebben. Vrouwen hebben vaker vet rond de dijen, heupen en billen, waar cellulite zich het gemakkelijkst ontwikkelt.

: Hoewel zowel mannen als vrouwen cellulite kunnen krijgen, komt het aanzienlijk vaker voor bij vrouwen. Dit komt doordat mannen en vrouwen een verschillende verdeling van vet, bindweefsel en spieren hebben. Vrouwen hebben vaker vet rond de dijen, heupen en billen, waar cellulite zich het gemakkelijkst ontwikkelt. Leeftijd : Naarmate we ouder worden, wordt de huid dunner en minder elastisch, waardoor de kans op cellulite toeneemt.

: Naarmate we ouder worden, wordt de huid dunner en minder elastisch, waardoor de kans op cellulite toeneemt. Vrouwelijke hormonen : De vetverdeling in het lichaam wordt beïnvloed door vrouwelijke hormonen. De oestrogeenspiegels nemen af naarmate een vrouw ouder wordt, wat kan bijdragen aan veranderingen in de huidstructuur.

: De vetverdeling in het lichaam wordt beïnvloed door vrouwelijke hormonen. De oestrogeenspiegels nemen af naarmate een vrouw ouder wordt, wat kan bijdragen aan veranderingen in de huidstructuur. Zwangerschap: Zwangerschap verhoogt de kans op cellulite.

Zwangerschap verhoogt de kans op cellulite. Levensstijl : Wie ongezond leeft, ongezond eet en te weinig beweegt, loopt een groter risico op cellulite.

: Wie ongezond leeft, ongezond eet en te weinig beweegt, loopt een groter risico op cellulite. Genetische factoren: Etniciteit, huiddikte, stofwisseling en de verdeling van lichaamsvet zijn allemaal factoren die de ontwikkeling van cellulite kunnen beïnvloeden.

Behandeling van cellulite

Er is geen bewezen effectieve behandeling om cellulite te verwijderen. Je kunt wel de adviezen en tips hieronder volgen om cellulite minder zichtbaar te maken.

Privéklinieken en schoonheidssalons bieden verschillende soorten behandelingen aan die je kunt uitproberen, maar ook deze hebben geen bewezen effect tegen cellulite.

Wat kun je zelf doen tegen cellulite?

Je kunt de onderstaande adviezen en tips volgen om de zichtbaarheid van je cellulite te verminderen:

Sporten : Hierdoor krijg je stevigere spieren en een strakkere huid, waardoor cellulite minder zichtbaar wordt. Je verbrandt ook vetweefsel, wat kan bijdragen aan een vermindering van cellulite.

: Hierdoor krijg je stevigere spieren en een strakkere huid, waardoor cellulite minder zichtbaar wordt. Je verbrandt ook vetweefsel, wat kan bijdragen aan een vermindering van cellulite. Gezond eten : Het is goed om veel fruit en groenten te eten, voor vezelrijke voeding te opteren, en veel water te drinken.

: Het is goed om veel fruit en groenten te eten, voor vezelrijke voeding te opteren, en veel water te drinken. Niet roken : Roken kan cellulite meer zichtbaar maken, omdat roken de huid minder elastisch maakt.

: Roken kan cellulite meer zichtbaar maken, omdat roken de huid minder elastisch maakt. Verzorg je lichaam: Door je huid zacht te houden met rijke, hydraterende crèmes, kan cellulite minder zichtbaar worden.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Je hoeft geen medische hulp te zoeken voor cellulite. Het is geen ziekte en hoeft niet te worden behandeld. Ben je hier toch erg onzeker over en wil je graag ondersteuning krijgen bij het verminderen van cellulite? Dan kun je altijd een beroep doen op een arts of psycholoog voor professioneel advies en begeleiding.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts of psycholoog via video, zonder afspraak. Een huisarts kan medische uitleg en advies geven, terwijl een psycholoog kan helpen bij het lichaamsbeeld en het omgaan met onzekerheid.

