Mindfulness test voor ACV Transcom medewerkers

In een drukke wereld vol prikkels is het niet altijd makkelijk om in het moment te blijven. Toch is dat precies wat mindfulness kan bieden: meer rust, focus en veerkracht. De gratis mindfulness zelftest helpt je om te ontdekken hoe bewust je in het leven staat.

🧠 In samenwerking met ACV Transcom bieden we deze wetenschappelijk gevalideerde test aan als onderdeel van hun welzijnsaanbod voor medewerkers.