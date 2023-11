Toegang tot Doktr via Vanbreda Risk & Benefits



Vanbreda Risk & Benefits is er voor jou. Zo heb je naast een uitstekende ziektekostenverzekering via je werkgever nu ook eenvoudig toegang tot een huisarts via de Doktr-app. Snel en kwalitatief medisch advies krijgen, waar je ook bent? Het was nog nooit zo eenvoudig!

Alle informatie over jouw ziektekostenverzekering vind je in de Vanbreda app.