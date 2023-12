Makkelijk een erkende psycholoog vinden en spreken

Solidaris Wallonië en Doktr maken het krijgen van mentale steun makkelijker en goedkoper voor je vanaf januari 2024. Last van angst, onzekerheid of mentale moeheid? Voel je je niet goed in je vel of gewoon nood aan een babbel? Met de Doktr-app spreek je snel een psycholoog.

Online therapie of gesprek

Online therapie of gesprek Snel een erkende psycholoog raadplegen

Snel een erkende psycholoog raadplegen € 20 tussenkomst voor Solidaris Wallonië leden

Momenteel enkel Frantalige psychologen beschikbaar.