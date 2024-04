Art. 1 Conditions du concours

Le présent règlement fixe les conditions du concours organisé par Doktr BV.

Les participants sont censés connaître le contenu de ce règlement. La participation à ce concours présuppose l'acceptation inconditionnelle du présent règlement par les participants. Aucune contestation en la matière ne sera admise. Le règlement est disponible sur www.doktr.be/

Art. 2 Déroulement du concours et attribution du prix

Le concours se déroule du 1er mai 2024 au 14 mai 2024 inclus.

Les participants doivent répondre correctement aux questions du concours. Si personne ne donne la bonne réponse, le participant qui se rapproche le plus de la réponse sera déclaré vainqueur.

En cas de ex aequo, le premier participant à avoir envoyé les réponses remportera le prix.

Le prix consiste en Google Pixel Watch 2 . Il est indivisible et doit être accepté comme tel. En aucun cas le prix ne pourra être échangé contre d'autres produits ou espèces. Le prix est personnel et ne peut être cédé.

Les gagnants seront avertis par message personnel via le canal de médias sociaux du concours. En l'absence de réaction dans un délai de 1 mois, les gagnants perdent leur droit au prix.

Art. 3 Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous, à l'exclusion :

- des membres du personnel de Doktr ;

- des personnes ayant participé à l'organisation du concours ;

- des membres du ménage et de la famille jusqu'au troisième degré des personnes exclues précitées.

L'âge minimum de participation est fixé à 18 ans.

Les participants sont domiciliés en Belgique.

De même, Doktr peut à tout moment exclure une personne du concours en cas de non-respect d'une ou plusieurs conditions du présent règlement ou en cas d'abus (par exemple participations au moyen d'un script, etc.), de dol ou de participation de mauvaise foi.

Art. 4 Identification

L'identité du participant est définie sur la base des données que ce dernier communique.

Doktr ne peut en aucun cas être tenu responsable si l'identification d'un participant est impossible en raison de données erronées ou incomplètes communiquées par ce dernier.

L'usage de fausses données conduit à l'exclusion du participant.

Les participants acceptent explicitement la publication de leur nom, sans toutefois se prévaloir d'une quelconque compensation.

Art. 5 Responsabilité

Doktr n'est pas responsable des éventuels dommages, dommages corporels, accidents ou décès qui pourraient résulter de l'obtention d'un des prix et/ou de la participation à un des concours.

Doktr ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, matériels, immatériels ou corporels susceptibles de découler de l'utilisation du prix. Dans ce cas, le lauréat devra s'adresser au fabricant du prix.

Doktr n'est pas responsable des manquements éventuels de la poste et/ou de sociétés de livraison (retard, endommagement, grève, perte ou autre) lors de l'envoi éventuel des prix.

Doktr ne peut pas être tenue responsable si le concours doit être modifié, suspendu ou annulé pour cause de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

Doktr ne peut pas davantage être tenue responsable en cas de problèmes techniques de quelque nature que ce soit ou en cas de problèmes de communication.

En cas de concours via internet : toute participation au concours implique l'acceptation des caractéristiques propres à internet, en particulier concernant les capacités techniques et le délai de réponse lors de la consultation, du questionnement, du transfert d'informations, des risques d'interruption et, plus spécifiquement, des risques inhérents à toute connexion à/transmission via internet, à l'absence de protection de certaines données contre un vol éventuel et des risques de contamination par d'éventuels virus circulant sur internet. Aucune plainte ne peut être introduite auprès de Doktr concernant ces restrictions.

Art. 6 Permissions concernant le droit à l’image

Les participants acceptent expressément la publication de leur nom en cas de victoire, sans pouvoir prétendre à aucune compensation autre que le prix du Concours.

Art. 7 Protection de la vie privée

Les données à caractère personnel que les participants communiquent à Doktr seront sauvegardées dans les banques de données de Doktr (Bd du Roi Albert II, 27, à 1030 Bruxelles). Elles seront utilisées dans le cadre du concours et, moyennant l’accord du participant, dans le cadre de campagnes d'information ou de promotion relatives aux produits et services de Proximus. Les données sont traitées conformément à la politique en matière de vie privée de Doktr informe comment les participants peuvent ajuster leurs paramètres de vie privée.

Art. 8 Surveillance, plaintes et procédures

Doktr surveille le déroulement correct du concours.

En cas de participation via un smartphone, la marque derrière le système d'exploitation du smartphone (Apple, Google,...) ou la marque du smartphone ne doivent pas être considérées comme un sponsor ou impliquées d'une quelconque manière dans le concours.

En aucun cas, des informations écrites ou orales ne seront communiquées.

Toute plainte concernant ce concours doit être envoyée par écrit, au plus tard dans les 10 jours calendrier après la fin du concours, à l'adresse suivante : Doktr BV, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 Bruxelles.

En cas de litiges, les tribunaux de Bruxelles sont compétents. Le présent concours est soumis au droit belge.

Tous droits réservés, Doktr, 15 avril 2024.