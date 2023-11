Doktr et Vanbreda Risk & Benefits, premier courtier en assurances de Belgique, ont un objectif commun : promouvoir votre santé.

Ensemble, nous vous facilitons l'accès à des soins de santé de qualité, grâce à des consultations vidéo que vous pouvez démarrer où que vous soyez. Vous recevez ainsi d'excellents conseils médicaux via votre smartphone. De plus, nous faisons en sorte que vos problèmes de santé ne deviennent pas un souci constant.