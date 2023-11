Si vous souhaitez parler à votre propre médecin, cela dépendra de sa disponibilité sur Doktr. Nous offrons la possibilité de voir un autre médecin disponible dès que possible. Nous essayons toujours d'optimiser le nombre de médecins disponibles sur la plateforme Doktr car notre but est de vous offrir un accès rapide à l’aide dont vous avez besoin.

En temps normal, il suffit de quelques minutes pour que votre cas soit pris en charge. À certains moments, le temps d'attente peut être plus long parce qu'un nombre exceptionnellement élevé de personnes souhaite bénéficier d'une téléconsultation en même temps. Vous pourrez toujours voir votre position dans la file d’attente et le temps d’attente via l’app.

Vous recevrez une notification quand c’est votre tour, à condition d'avoir activé les notifications de l’application Doktr dans les paramètres.