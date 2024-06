Mentale ondersteuning voor zelfstandigen met Xerius

Test hoeveel risico jij als zelfstandige loopt op een burn-out

Wist je dat je als zelfstandige een groter risico loopt op een burn-out? Met je focus op je onderneming, is het herkennen en erkennen van de symptomen van een burn-out niet eenvoudig. Daarom ontwikkelde Doktr, in opdracht van Xerius, de gratis burn-outtest voor zelfstandigen. Met deze eenvoudige test en vijf minuten van je tijd ontdek je jouw risiconiveau en krijg je advies over de volgende stappen.