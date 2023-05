Het aantal mensen dat een beroep doet op de huisarts neemt jaar na jaar toe. Om die groeiende vraag te kunnen beantwoorden, is een hybride zorgmodel nodig. Daarbij kunnen huisartsen fysieke consultaties afwisselen met videoconsultaties en raadplegingen per telefoon, in functie van de aard van het probleem van een patiënt.

Ook huisartsenvereniging Domus Medica beschouwt videoconsultaties als een waardevolle aanvulling op klassieke consultaties én een middel voor huisartsen om meer controle over hun agenda te krijgen.

Om haar leden te ondersteunen in de evolutie naar hybride zorg, is de vereniging in maart 2022 een partnerschap aangegaan met Doktr, ons platform voor videoconsultaties. In het kader van die samenwerking geeft Domus Medica geregeld feedback over de werking van het platform en advies over mogelijke nieuwe functionaliteiten. Op die manier bouwen we samen het best mogelijke platform voor videoconsultaties in de eerste lijn.

In welke gevallen kan je een videoplatform zoals Doktr gebruiken?

Bespreking testresultaten

Je wil de resultaten van een onderzoek bespreken met een patiënt, bijv. een radiologisch onderzoek of een bloedafname. Een ingrijpende boodschap licht je uiteraard het best in persoon toe.

Patiënt in het buitenland

Een vaste patiënt van je heeft een zorgvraag maar bevindt zich in het buitenland. Via een videoconsultatie kan je hem of haar toch op een kwaliteitsvolle manier helpen.

Chronische zorg en opvolging

Je wil een patiënt met een chronische aandoening opvolgen, bijv. iemand met hypertensie. Fysieke en videoconsultaties kunnen elkaar daarbij afwisselen.

Voordeel voor leden van Domus Medica

Dankzij de samenwerking tussen Domus Medica en Doktr kunnen we een voordeel aanbieden aan leden van Domus Medica. Ben je lid van Domus Medica en wil je het Doktr-platform gebruiken in je praktijk, dan betaal je het eerste halfjaar slechts €10 per maand per arts (excl. btw). Het aanbod geldt voor alle contracten afgesloten vóór 30 september 2023.