Règlement concours

Art. 1 Conditions générales du concours

Le présent règlement établit les conditions du concours organisé par Doktr. Les participants sont censés connaître le contenu du présent règlement. La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement par les participants. Aucun litige à cet égard ne sera pris en considération. Le règlement est disponible sur www.doktr.be.

Art. 2 Déroulement du concours et remise du prix

Le concours se déroule du 23/04/2025 de 7h à 19h le 24/04/2025. Les participants doivent répondre correctement aux trois questions du concours via le code QR fourni sur le stand Doktr. En cas d'égalité, la question décisive fournira la réponse : celui qui se rapproche le plus de la réponse gagne. Si l’égalité persiste, le participant qui a soumis les réponses en premier gagnera. Seuls les formulaires d’inscription entièrement complétés et reçus avant la fin du concours seront pris en compte, de même que si le nombre minimum de 25 participants au concours a été atteint. Le prix consiste en 6 mois de service d'auto-soins Doktr gratuit, où l'entreprise a accès à la page d'auto-soins personnalisée sur le site Web Doktr du 1er mars au 1er septembre. D’ici le 1er octobre, ils pourront s’attendre à recevoir un rapport de haut niveau indiquant quels autotests ont été effectués et combien de fois, ainsi que le risque de chaque autotest (rapport uniquement s’il est utilisé par plus de 30 utilisateurs uniques). Le prix est indivisible et doit être accepté tel qu’il est décerné. En aucun cas, le prix ne pourra être échangé contre d’autres produits ou contre de l’argent. Le prix est personnel et non transférable. Les gagnants seront informés par courrier électronique. Si le gagnant ne répond pas dans un délai d’un mois, il perdra le droit au prix.

Art. 3 Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous, à l'exception de :

- employés de Doktr;

- toutes les personnes ayant participé à l’organisation du concours ;

- les membres de la famille et les proches jusqu’au troisième degré des personnes exclues précitées.

Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Doktr peut à tout moment exclure une personne de la participation au concours si une ou plusieurs des conditions ne sont pas respectées, ou en cas d'abus (par exemple participation au moyen d'un script, etc.), de tromperie ou de participation de mauvaise foi.

Art. 4 Identification

L'identité du participant est déterminée sur la base des données fournies par ce dernier. En aucun cas, Doktr ne pourra être tenu responsable s’il est impossible d’identifier un participant parce que ce dernier fournit des informations erronées ou incomplètes. L’utilisation de fausses données entraînera l’exclusion du participant. Les participants acceptent expressément que leur nom puisse être publié, sans que cela puisse ouvrir droit à un quelconque dédommagement.

Art. 5 Responsabilité

Doktr n'est pas responsable de tout dommage, blessure corporelle, accident ou décès pouvant survenir à la suite du gain d'un des prix et/ou de la participation à l'un des concours.

En aucun cas Doktr ne pourra être tenu responsable des dommages directs, indirects, matériels, immatériels ou corporels qui pourraient résulter de l’utilisation du prix. Dans ce cas, le gagnant devra contacter le producteur du prix. Si le prix gagné consiste en des entrées gratuites pour un concert, un film ou un événement, aucune réclamation ne pourra être formulée à une quelconque forme de dédommagement en cas d’annulation.

Doktr n'est pas responsable des défauts de la Poste et/ou des sociétés de messagerie (retard, dommage, grève, perte ou autre) lors de l'envoi des prix.

Doktr ne peut être tenu responsable si le concours doit être modifié, suspendu ou annulé en raison d'un cas de force majeure ou de raisons indépendantes de sa volonté.

Doktr ne pourra être tenu responsable en cas de problèmes techniques de quelque nature que ce soit ou en cas de problèmes de communication. En cas de concours via Internet : la participation au concours implique l'acceptation des caractéristiques de l'Internet, notamment en ce qui concerne sa capacité technique ainsi que les temps de réponse pour la consultation, les questions, la transmission des informations, les risques d'interruption et, plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de sécurisation de certaines données contre des vols éventuels et les risques de contamination par d'éventuels virus circulant sur Internet. Aucune réclamation ne peut être déposée auprès de Doktr concernant ces restrictions.

Art. 6 Consentement aux droits à l'image

Les participants acceptent expressément la publication de leur nom en cas de gain, sans que cela ne leur donne droit à autre chose qu'au prix du concours.

Les gagnants acceptent expressément d’être photographiés et/ou filmés.

Art. 7 Confidentialité

Les données personnelles que les participants communiquent à Doktr seront stockées dans les bases de données de Doktr (Boulevard Albert II 27, 1030 Bruxelles). Elles seront utilisées dans le cadre du concours et avec le consentement du participant, dans le cadre de campagnes d'information ou de promotion des produits et services Doktr. Les données seront traitées conformément à la politique de confidentialité de Doktr (www.doktr.be/privacy), qui informe les participants comment ils peuvent ajuster leurs paramètres de confidentialité.

Art. 8 Supervision et décisions

Doktr veille au bon déroulement de la compétition. En cas de participation via un smartphone, la marque derrière le système d’exploitation du smartphone et la marque du smartphone ne peuvent être considérées comme sponsor ni impliquées de quelque manière que ce soit dans le concours. En aucun cas, aucune information orale ou écrite ne sera fournie.

Les réclamations relatives à ce concours doivent être adressées par écrit à l'adresse suivante au plus tard 10 jours ouvrables après la fin du concours: Docteur, Boulevard Albert II 27, 1030 Bruxelles.

En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont compétents. Ce concours est régi par le droit belge.

Tous droits réservés, Doktr, 23/04.