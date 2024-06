Soutien mental pour les indépendants avec Xerius

1.Téléchargez l'app Doktr et enregistrez vous via itsme®. Vous bénéficiez ainsi d'un accès sûr et rapide.

Téléchargez l'app

2. Accueil et affectation du psychologue : indiquez « Santé mentale » et répondez à quelques questions. Vous parlerez ensuite à l'un de nos psychologues belges expérimentés et disponibles.

3. Conversation : le psychologue vous envoie un message et démarre la consultation vidéo via l'application.

4. Conversation de suivi : si un entretien de suivi doit avoir lieu, le psychologue prend rendez-vous avec vous via l'application Doktr.