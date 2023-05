Valorisation de tout votre travail

En commençant avec des consultations vidéo dans votre cabinet, vous pouvez minimiser les appels téléphoniques des patients ou les questions par courrier. Ensemble, nous informerons vos patients que vous êtes disponible pour des consultations vidéo et à quelles heures. Le ticket modérateur ? Vous le recevez via le module de paiement intégré à notre plateforme. Les consultations vidéo vous permettent également, par rapport aux consultations téléphoniques, de faire une évaluation visuelle de votre patient en plus de l'auditive : plus d'informations, donc, pour un diagnostic réfléchi. C'est pourquoi vous bénéficiez également d'un remboursement plus élevé pour les consultations vidéo grâce au nouveau code de nomenclature. Enfin, vous avez également moins d'annulations : si vos patients ne peuvent pas venir, ils peuvent convertir leur rendez-vous en consultation vidéo au lieu de l'annuler.