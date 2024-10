Des psychologues néerlandophones en ligne enrichissent l'app Doktr

Déploiement à grande échelle de l'app Doktr

Doktr étend ses services en proposant des psychologues néerlandophones afin de répondre à l'augmentation des problèmes de santé mentale dans le pays. Les utilisateurs francophones pouvaient déjà accéder à un soutien mental via Doktr depuis le début de l'année. Leurs homologues néerlandophones peuvent désormais bénéficier eux aussi de l'expertise de psychologues dans leur propre langue. Cette initiative arrive à point nommé, eu égard aux chiffres inquiétants qui révèlent la situation en Flandre en termes de bien-être mental.

Réponse à une crise croissante

Les chiffres de Zorgnet-Icuro sont éloquents : pas moins de 22 % des Flamands souffrent d'un trouble mental tel que l'anxiété ou la dépression. Ainsi qu'il ressort de l'enquête de santé de Sciensano, le pourcentage de Flamands souffrant de problèmes de santé mentale, avec ou sans diagnostic formel, est encore plus élevé (33 %), tandis que les délais d'attente pour les soins psychologiques sont plus longs que jamais.

En ajoutant la possibilité d'entrer rapidement en contact avec un psychologue par le biais d'une consultation vidéo, Doktr vise désormais à faciliter cet accès aux soins. Plus de temps d'attente, plus de déplacement : les patients peuvent désormais entamer un entretien avec un psychologue sans quitter le confort de leur domicile.

Plus besoin d'attendre des mois

À l'heure actuelle, les personnes qui recherchent un soutien psychologique doivent tabler sur un délai d'attente moyen de six mois. Les listes d'attente sont longues, et continuent à s'allonger. Doktr entend inverser cette tendance en offrant un accès direct à des psychologues par le biais de consultations vidéo. Quelques jours suffisent à la plupart des utilisateurs de Doktr pour obtenir l'aide d'un psychologue.

Les psychologues disponibles pour les consultations via l'app Doktr sont en outre soigneusement sélectionnés en fonction de leurs qualifications professionnelles et de leur expertise reconnue. Les sessions sont totalement confidentielles et bien sécurisées, ce qui permet aux utilisateurs d'évoquer leurs préoccupations et leurs problèmes en toute confiance.

En ajoutant des psychologues à notre palette de services, nous voulons faciliter la recherche d'aide au bon moment. Cette initiative contribue à réduire les délais d'attente et offre un accès aisé à l'assistance psychologique, sans nécessiter une présence physique chez le psychologue. L'engagement en faveur du bien-être mental constitue une nouvelle étape dans l'évolution de nos services. Jan Van Wijnendaele, Managing Director chez Doktr

Les soins de santé mentale sur le lieu de travail

Doktr n'est pas réservé exclusivement aux utilisateurs individuels. Il s'agit également d'une ressource précieuse pour les entreprises et les organisations qui cherchent à améliorer le bien-être de leurs employés de manière préventive et curative. En s'associant à Doktr, les employeurs offrent à leurs employés un accès direct aux soins psychologiques, ce qui a un impact significatif sur le bien-être, la productivité et l'environnement de travail en général.

Proximus s'est inscrite d'emblée dans cette démarche, en étant la première entreprise à mettre le service psychologique de Doktr à la disposition de ses collaborateurs. Proximus lance un projet pilote permettant à ses collaborateurs d'accéder aisément à un psychologue par l'intermédiaire de Doktr.

Doktr et Proximus sont convaincus que de telles initiatives sont bénéfiques pour le bien-être des employés. Ce projet pilote vise donc à inspirer et à sensibiliser d'autres entreprises en matière de bien-être mental et de réintégration. Une démarche plus que bienvenue en Belgique, où 36 % des congés de maladie de longue durée sont dus à des troubles mentaux.

Contacter Doktr

Mathias Closset - mathias.closset@doktr.be

À propos de Doktr